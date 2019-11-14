Слідство у справі MH17 оприлюднило нову розмову бойовиків на Донбасі

Об’єднана слідча група (JIT) оприлюднила новий запис, зроблений на початку липня 2014 року. Учасниками цієї розмови були бойовик, який називав себе «комендантом Макіївки», та вища за статусом неідентифікована особа.

Ця особа повідомляла, що «сюди прибувають люди із повноваженнями від Шойгу (міністра оборони Росії Сергія Шойгу – ред.), і всіх місцевих польових командирів викидають на … з підрозділіві» (міністра оборони Росії Сергія Шойгу – ред.).

Також ця особа вказувала співрозмовнику, що «ти будеш підкорятися міністру оборони «ДНР» Стрєлкову (громадянин Росії Ігор Гіркін – ред.), а головнокомандувач, як президент чи прем’єр-міністр у всіх країнах, у нас Бородай (громадянин Росії Олександр Бородай – ред.). Тобто Стрєлков підпорядкований Бородаю безпосередньо».

14 листопада Об’єднана слідча група виступила з новим зверненням до свідків у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17. Група збирає відомості про тих, хто віддавав накази у військовій та адміністративній ієрархічній структурі, внаслідок яких стало можливим збиття авіалайнера. Слідчі просять, зокрема, про ідентифікацію учасників оприлюдненої розмови та прагнуть з’ясувати, кому належали телефонні номери, з яких велася ромова.

Судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Один із підозрюваних у справі про катастрофу Володимир Цемах був відпущений українським судом і доставлений до Росії 7 вересня під час обміну ув’язненими між Києвом і Москвою. Пізніше його дочка заявила, що колишній бойовик повернувся додому в Донецьку область. Де нині перебуває Цемах, невідомо.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі.