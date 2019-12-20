Оліфер: нова дата відеоконференції про обмін бранцями – 23 грудня

Речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що наступного тижня відбудеться відеоконференція щодо обміну утримуваними особами у рамках ТКГ.

«На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня», – написала Оліфер у фейсбуці.

Водночас ще напередодні представник України в ТКГ Леонід Кучма казав, що саме сьогодні, 20 грудня, має відбутися скайп-конференція про обмін утримуваними особами.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі Валерія Лутковська вважає, що все ще можливий обмін утримуваними особами до кінця 2019 року, як про це домовилися в Парижі 9 грудня учасники «нормандського саміту».

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну. Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.