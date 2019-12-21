Глузман про «нециніка» Зеленського та «руйнівників» Порошенка і Супрун

«Я голосував за Володимира Зеленського», – зазначив Радіо Свобода психіатр, правозахисник Семен Глузман. Одна з причин вибору – несприйняття політики Петра Порошенка. Але оцінюючи перше півріччя президента Зе, Глузман констатував: той розгубився. Зеленський – не цинік і зокрема робить усе можливе, щоб дистанціюватися від впливу Ігоря Коломойського. Однак даються взнаки погані радники, брак діалогу з виборцями і багато невирішених проблем. І поки що президент не може їх вирішити, зауважив Семен Глузман. Він також оцінив зміни у МОЗ після відставки Уляни Супрун.