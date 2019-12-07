Путін не вміє тримати удар – Євген Кисельов

На переговорах 9 грудня з Володимиром Путіним Володимир Зеленський може взяти гору, зазначає журналіст, ведучий Євген Кисельов. Український президент не може змагатися з російським за політичним досвідом і господар Кремля вже до «нормандської зустрічі» почав «душити» Зеленського в «обіймах». Але за 20 років свого президентства Путін рідко опинявся в ситуації, коли його співбесідник на переговорах чи журналіст на інтерв’ю поводився жорстко і наполегливо. Якщо таке трапляється, президент Росії «відчайдушно бреше, пересмикує» і зрештою помиляється, констатував Кисельов. На його погляд, проти принципового, впевненого в собі опонента Путін не вміє тримати удар. Тому Зеленський має великі шанси на перемогу. Євген Кисельов поділився враженнями від співпраці із Зеленським свого часу на телеканалі «Інтер», а також розповів про роботу на телеканалі «Прямий», який пов’язують із Петром Порошенком.