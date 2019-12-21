Ми знаємо, хто вони. #Незабуті в'язні Кремля в ОРДЛО

За останніми даними СБУ, на підконтрольних російським гібридним силам територіях позбавили волі 250 людей. Їх утримують в тюрмах, СІЗО, підвалах «МГБ» та таємній в'язниці на території музею «Ізоляція» у Донецьку.

Це – серія #Незабуті, у якій Радіо Донбас.Реалії з Центром громадянських свобод дізнавалися історії цивільних заручників та військовополонених, які прямо зараз чекають повернення додому.

Клікніть на ім'я щоб дізнатися більше про людину

Роман Онищук. «Є ваш Рома», – ці слова почула мати з телефонної слухавки після того, як два роки син був зниклим без вісти. У 2015-му його, військового, бойовики витягли серед білого дня з таксі на підконтрольній Україні території. Роман зараз – у луганському СІЗО.

Олександр Марченко. Його випадок – один з небагатьох, коли угруповання «ЛДНР» передають людину прямо російським офіційним органам. Марченка взяли, коли він відвідував Донецьк, щоб знайти відібране в нього авто. Його вивезли у Росію і утримують в СІЗО Краснодара.

Сергій Русинов. Йому лише 22, і він студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики взяли його за коментарі та лайки у російській соцмережі «ВКонтакте».

Сергій Глондар та Олександр Коріньков. Спецпризначенці, вони потрапили в полон, коли у складі групи через «дорогу життя» супроводжували колону з пораненими і вбитими бійцями ЗСУ після боїв за Дебальцеве та потрапили в засідку.

Олена Сорокіна. Власниця зоомагазину у Первомайську Луганської області. «Вона мене багато разів рятувала, коли були обстріли», – каже подруга. Олена, каже вона, не боялася своєї проукраїнської позиції, за що і була «арештована».

Вадим Дреєв. Він має інвалідність 2-ї групи, на чому акцентують увагу російські ЗМІ – «психопат, якого завербували українські спецслужби». Вадима показово возили по місту та знімали для пропагандистського ТБ. Він невдало з'їздив у Станицю Луганську: схопили при перетині блокпостів.

Богдан Пантюшенко. Танкіст, його взяли в полон з підбитого біля Спартака танку. «Мене часто запитують: «Чому саме твій чоловік так довго в полоні?». Дивне ж питання, правда? Але я думаю, що він так довго за ґратами саме через свою незламність», – розповіла нам дружина Богдана.

«Ясинуватські підривники». Так називають підлітків, яких схопили і посадили на 10-15 років «за підрив машин підприємців і ополченців за гроші», так написали російські ЗМІ. Це Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Арсеній Белавин та Денис Коваль.

Кім Дуванов. Він військовий, помилково потрапив на окуповану територію в автомобілі з бійцями, збившись з дороги. Дружина, яка бореться за звільнення Кіма, розповіла нам: «Кожен день син чекає тата. Він йому й листи пише, й записки пише. Вже й завдання йому на холодильнику написав – скільки разів йому треба з ним погуляти, скільки разів треба сходити в магазин, що купити».

Віталій Атаманчук. За пенсіонером прийшли вночі і забрали, в чому був одягнений. Разом з ним і дружину та сина, яких згодом, після побиття, відпустили. Невдовзі, вже на волі, його син помер. Віталія чекає з полону дочка.

Олександр Тимофеєв. Колишній донеччанин навідав родичів в окупації на свята. Його схопили на блокпосту. У дружини вимагали викуп у 30 тисяч доларів.

Сергій Іванчук. Майор інженерної служби 8-го полку спецпризначення з позивним «Фугас». Потрапив у полон разом зі своїм підлеглим, сержантом Іваном Дєєвим. Під час обміну 2017-го дружина сподівалася побачити серед звільнених і Сергія: «а раптом, а може… Але ні. Він так і не вийшов з літака», – пригадує вона.

Валерій Матюшенко. Жителя Комсомольського, про проукраїнську налаштованість родини якого знали «всі в місті», схопили на площі, накинувши мішок на голову. Погрожували: дружина під слідом. «А теперь решай сама: ребенок в детский дом. А ты следом», – після цих слів в «МГБ ДНР» жінка схопила дитину і виїхала з окупації. Зараз у Валерія поганий стан здоров'я: запалені лімфовузли, крововилив в око. Дружина каже, що його катували та погрожували розправою з сім'єю.

Олег Галазюк. Блогер з Чистяково (Тореза), який писав для Радіо Свобода. У річницю збиття над Сніжним був збитий Боїнг МН17, Галазюк пройшлов 20 кілометрів, щоб покласти на місце трагедії квіти, перев'язані жовто-блакитною стрічкою.

Станіслав Асєєв. Журналіст проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії», «Тижня», «Дзеркала тижня», «Української правди», автор найповнішого літопису перший трьох років окупації. Його есе зібрані в книжці «В ізоляції».

Про те, хто вчиняє так званий суд над цивільними і військовими заручниками в окупації: