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Валерия Матюшенко российские гибридные силы задержали, пытали и посадили за решетку на 10 лет по обвинению в шпионаже. Его жена Татьяна продолжает добиваться, чтобы мужа включили в списки на обмен. Сейчас женщина рассчитывает на поддержку журналистов и помощь президента Владимира Зеленского.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» совместно с Центром гражданских свобод в серии «#Незабуті» открывает истории пленных и заложников, содержащихся в неволе на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – в подвалах, СИЗО, колониях и «концлагере» на территории арт-фонда «Изоляция».

Татьяна и Валерий познакомилась 23 года назад, на День молодежи. Жили в городе Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. В семье был небольшой бизнес: в одном строении у жены магазин, у мужа – мастерская. В 2014 году, как говорит Татьяна, «пришла «ДНР» и у нас все забрали». Российские гибридные силы вместо магазина и мастерской организовали военную часть.

У нас недалеко Россия находится, граница. Они просто были в упор расстреляны

Во двор прилетали «грады», падали балконы, вылетали окна. А еще Татьяна во всех подробностях помнит ужасы Иловайского котла в соседнем селе Екатериновке. «Украина была расстреляна боевиками. Даже не боевиками. А с бугра. У нас недалеко Россия находится, граница. Они просто были в упор расстреляны. Проезжали через Екатериновку. Висел на проводах, наверное, больше недели, военный украинский, которого, к сожалению, очень долго не снимали» – вспоминает Татьяна Матюшенко.

Она говорит, что в Комсомольском все знали, что их семья настроена проукраински. 15 июля 2017 года Валерий Матюшенко вышел из дома и пропал. Как выяснила Татьяна позже, на площади ему одели мешок на голову и увезли.

Как только припугнули твоей семьей, слишком он вас любит, и все рассказал



Три дня никто не знал, где он. Потом приехали из так называемого «МГБ» с обыском и сказали, что Валерий сознался в шпионаже. Татьяна помнит, что ей тогда сказал один из боевиков: «Да, крепкий у тебя муж, долго не сдавался. Три дня (три дня – это считается долго). Но, как только припугнули твоей семьей, слишком он вас любит, и все рассказал».

Через несколько дней Татьяне разрешили отвезти мужу продукты. В «МГБ» ей показали подозрение уже на ее имя и сказали: «А теперь решай сама: ребенок в детский дом. А ты следом». И через две недели женщина с ребенком выехала.

«Он все перенес достойно»

До так называемого приговора Валерия Матюшенко долгое время удерживали на территории завода «Изоляция». Татьяна говорит, что встречалась с одним из сокамерников мужа, который вышел на свободу за 50 тысяч долларов. Вот что он рассказал о состоянии Валерия: «У Валеры сломаны три ребра, что очень сильные пытки были, но он молодец. И все перенес достойно».

Позже матери дали бумагу о том, что с Татьяны сняли все обвинения. И женщина рискнула приехать к мужу на «суд».

У него такая была боль: он боялся, что меня сейчас заберут

«Я подошла. Схватила его за руки. И он смотрел сквозь меня. Такое чувство, что он не видел меня. Он смотрел куда-то назад, на их реакцию. Видимо, у него такая была боль: он боялся, что меня сейчас заберут», – со слезами вспоминает Татьяна Матюшенко.

После «суда» поехала домой. Женщина говорит, что сразу же к дому подъехали несколько машин. И она три дня просидела дома на полу. По словам Татьяны, когда сотрудники «МГБ» были в соседнем кафе, она переоделась в мужскую одежду и выбежала из дома. Потом ее вывезли на подконтрольную территорию.

В ожидании обмена

Татьяну уверяли, что Валерий есть в списках на обмен. А после обмена в 2017 году сказали, что его не отдали. Потом, говорит женщина, Матюшенко вообще исчез из списков. Татьяна рассказала нам, что сейчас в списках на обмен подтверждены, в том числе, и боевики, и их спонсоры. Например, есть человек, которого, по ее словам, обменяли в Донецк. А там его посадили за решетку. И теперь по обмену снова возвращают в Украину.

И в первую очередь доставать настоящих патриотов своей страны

«И в первую очередь доставать настоящих патриотов своей страны. Которые, не боясь, и в тяжелое время для нашей страны помогали и делали все возможное для того, чтобы эта война закончилась. И как-то людям пытались доказать, что Украина – это превыше всего. И я хочу, чтобы это услышали. И вы это написали для того, чтобы, может быть, Владимир Александрович (Зеленский – ред.) дай Бог, чтобы он увидел эту статью и что-то сделал для этого. Чтоб выходили достойные люди», – надеется Татьяна Матюшенко.

Сейчас она живет в Славянске. Пытается заработать денег, чтобы хватило мужу на передачки в колонию. Женщина говорит, что осталась сама со своими бедами. Ведь чиновники в министерствах не забывают оформлять себе финансовую помощь. А вот родственники тех, кого удерживают в тюрьмах в Донецке и Луганске, не получают от государства ни копейки, – с обидой и болью в голосе говорит Татьяна Матюшенко.

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