У камері поруч із вбивцями в полоні угруповання «ЛНР» перебуває 22-річний студент

Щонайменше 227. Таку кількість незаконно ув'язнених людей, за даними СБУ, утримують проросійські угруповання «ЛНР» і «ДНР». Проте, ці дані, м’яко кажучи, неточні: з 2014 року офіційні силові структури країни не мають доступу до тимчасово окупованої частини Донбасу, а, значить, і порахувати, скільки громадян України сидять у тюрмах та підвалах бойовиків, неможливо. За даними самих російських гібридних сил, тільки за 2017-2018 роки на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», у «шпигунстві на користь України» та «державній зраді» звинуватили 386 чоловік, ще 177-ми висунули звинувачення у «тероризмі».

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас. Реалії» спільно з Центром громадянських свобод у серії #Незабуті продовжує розповідати історії цивільних заручників та військовополонених, які у підвалах, СІЗО, колоніях та «концтаборі» на території колишнього арт-фонду «Ізоляція», прямо зараз чекають повернення додому.

Це історія 22-річного студента Луганського коледжу культури та мистецтв Сергія Русинова, якого засудили на окупованій частині Луганщини на шість років ув’язнення за коментарі та лайки у російській соцмережі ВКонтакте.

600 засуджених за особливо тяжкі злочини

Червона спостережна вишка, колюча проволока та облущений бетонний паркан. За даними «Восточной правозащитной группы», 22-річного луганського студента Сергія Русинова незаконно утримують на території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.

Ще до війни цей виправний заклад вважався одним із найсуворіших за умовами тримання – сюди потрапляли люди, які повторно скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини. А вже під час окупації один фз «нових представників» адміністрації колонії розповідав російським пропагандистам, що на момент осені 2015 року у закладі перебувало більше 600 ув’язнених, засуджених за статтями на кшталт «зумисне вбивство». Більше 100 з них були засуджені до довічного тримання під вартою, проте невідомо, скільки таких ув’язнених опинилися за ґратами до початку неоголошеної війни, а скільки – вже після.

За даними правозахисників, студента Луганського коледжу культури та мистецтв не просто утримують на території Слов’яносербської колонії поруч із справжніми злочинцями – 23 жовтня 2018 року так званий суд «ЛНР» засудив Русинова за декількома частинами свого нелегітимного «законодавства».

«Восточная правозащитная группа» опублікувала на своїй сторінці у Facebook скан-копію «вироку» по справі №1ВС/03/76/2018, де сказано, що Русинова засудили за ч. 2 ст. 244 («участь у діяльності організації, яка визнана в «ЛНР» терористичною) та за ч. 1 ст. 343 («збудження ненависті або ворожнечі, а значить і приниження людської гідності»). Студентові дали шість років ув’язнення. У «вироку» сказано, що хлопець був надто активним у російській соцмережі ВКонтакте: нібито «розпалював ворожнечу», а також підтримував українські патріотичні групи.

Наразі Сергія незаконно тримають за ґратами вже більше року: студента затримали ще у квітні 2018-го і до Слов’яносербської колонії утримували чи-то у підвалі, чи-то в одному з СІЗО. Спочатку історія Русинова не мала розголосу – його батьки не зверталися до медіа, а так зване «МГБ «ЛНР» не публікувало відео допиту Русинова.

На сполох почали бити правозахисники, адже рідні юнака не можуть останнім часом зв’язатися з ним.

«Закликаємо керівництво країни вимагати у НВФ «ЛНР» та «ДНР» списки громадян України з числа жителів ОРДЛО, які були затримані з травня 2014 року по теперішній час і знаходяться зараз у місцях позбавлення волі, підконтрольних НВФ «ЛНР» та «ДНР». На даний момент ніхто не знає, скільки людей знаходяться у тюрмах ОРДЛО, підконтрольних бойовикам», – написали на своїй сторінці у Facebook правозахисники «Восточной правозащитной группы».

«Люблю маму, хардкор та Україну»

«Радіо Донбас. Реалії» розшукали ту саму сторінку Сергія Русинова ВКонтакте, через користування якою так званий суд «ЛНР» дав хлопцю шість років ув’язнення. Останній допис студент зробив за декілька днів до арешту – 22 квітня 2018-го Сергій змінив аватарку на картинку з котиком. В інформації про себе студент вказав: «Люблю маму, хардкор та Україну».

Не надто активний Сергій Русинов був і в Instagram. На своїй сторінці у цій соцмережі юнак востаннє публікував фото також у квітні 2018 року. Знімок в папасі та наліпкою-котячим носом замість роту студент підписав: «Козацькому роду нема переводу». В Instagram у Русинова 58 читачів, ВКонтакте – усього 49 друзів. Хлопець підписаний на патріотичні пабліки, проте публічних постів про його ставлення до російсько-української війни на сторінках у соцмережах немає.

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