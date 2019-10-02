«Бажаю, щоб ти скоріше приїхав»: маленький син пише листи полоненому батьку

4 місяці в неволі перебуває військовослужбовець Збройних сил України Кім Дуванов. У травні автомобіль із бійцями збився з маршруту та заїхав на окуповану територію. Весь цей час дружина Кіма Олена Дуванова намагається хоч щось дізнатися про свого чоловіка. Зв’язку із ним немає. А угруповання «ДНР» поки не підтверджує, що він – у них.

Проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбасс.Реаліі» спільно з Центром громадянських свобод у серії #Незабуті відкриває історії полонених і заручників, які перебувають у неволі на окупованій території Донецької та Луганської областей – в підвалах, СІЗО, колоніях і «концтаборі» на території арт-фонду «Ізоляція».

«Тато, я тобі бажаю, щоб ти скоріше приїхав!». Це рядок із листа восьмирічного Гліба Дуванова до свого батька – військовослужбовця ЗСУ Кіма Дуванова, який у травні цього року потрапив у полон угруповання «ДНР». Цей лист на своїй сторінці в Facebook опублікувала дружина військового Олена Дуванова. За її словами, у сина в школі було завдання написати листа другові або подрузі. Гліб написав своєму батькові.

Кожного дня питає: «Ну коли ж тато прийде?»

«Кожен день чекає тата. Він йому й листи пише, й записки пише. Вже й завдання йому на холодильнику написав – скільки разів йому треба з ним погуляти, скільки разів треба сходити в магазин, що купити. Він дуже чекає. Кожного дня питає: «Ну коли ж тато прийде?», «Чому його нема?», – розповідає Олена Дуванова.

Кім дуже болісно сприйняв анексію Криму та бойові дії на Донбасі – дружина

Олена та Кім – з Ізюму Харківської області. Познайомилися в 2001 році. А вже через два роки одружилися. Подружжя має двох синів. Кім займався виготовленням окулярів. У війську ніколи не служив. Дуже болісно сприйняв анексію Криму та бойові дії на Донбасі, говорить Олена, та хотів йти служити. На початку 2015 року Олена вирішила здобувати другу освіту, тож Кіму потрібно було часто залишатися з маленьким Глібом. І це його стримувало. А у травні 2017-го він все ж пішов до війська.

Одного разу приходжу з роботи, а чоловік каже: «Я підписав контракт»

«Одного разу я приходжу з роботи, а мій чоловік каже: «Ну все, я підписав контракт». Це для мене був шок. Я розумію, чому він так зробив. Але я завжди боялася. У нас двоє дітей. Він завжди казав, що все буде добре і нічого з ним не станеться. Але все одно завжди боїшся», – розповідає Олена Дуванова.

В липні цього року, говорить Олена, вони всією родиною планували з’їздити на відпочинок. Кім заздалегідь написав рапорт на відпустку. Але 22 травня він разом із сімома іншими військовослужбовцями потрапив у полон угруповання «ДНР». Автомобіль із бійцями їхав в розташування для звірки документів, але збився з маршруту та потрапив на окуповану територію. Про це Олена дізналася ввечері наступного дня, коли їй подзвонили з військкомату. Більше про обставини того дня їй розповів Максим Горяінов – один з восьми бійців, які потрапили в полон. Його звільнили наприкінці червня.

Він сказав, що всіх їх тримають у Донецьку

«Вони думали, що їдуть вірно і все нормально. Це була четверта година ранку. Вони всі спали. В них не було з собою зброї. В них були тільки журнали, документи. Він сказав, що всіх їх тримають у Донецьку», – розповідає Олена Дуванова.

«ДНР» не підтверджує, що він – у них

Наразі Олена не знає, де саме перебуває чоловік і що з ним. Ніякого зв’язку немає. Олена звертала в поліцію, СБУ, представництво Червоного Хреста. В центрі звільнення полонених при СБУ їй відповіли, що наразі угруповання «ДНР» не підтверджує, що Кім Дуванов – у них.

За даними СБУ, на окупованій частині Донбасу підконтрольні Кремлю угруповання незаконно утримують під вартою принаймні 227 осіб. Викладачі та перевізники, студенти та пенсіонери, лікарі, військові, волонтери: серед тих, хто перебуває у в'язницях, є і ті, хто постраждав за свої проукраїнські дії або участь в боях проти російських гібридних сил, так і прості цивільні заручники, за затриманнями яких криється помста, шантаж або відбирання бізнесу. Щоб дізнатися долі інших людей, захоплених окупаційними адміністраціями, введіть в фейсбуці хештег #Незабуті.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).