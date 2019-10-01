Одного дня просто прийшли: бойовики два роки тримають у тюрмі 68-річного Віталія Атаманчука

Це історія пенсіонера Віталія Атаманчука. Його «заарештувало» підконтрольне Росії угруповання «ДНР» 4 вересня 2018 року. Просто так. Без причини та роз’яснень. Прийшли вночі, забрали в чому був одягнений, і все… З того часу родичі не можуть отримати жодної інформації про чоловіка та батька. Йому вже 68 років, з них 2 – він у полоні. Історію свого батька – Атаманчука Віталія Трофимовича погодилася розповісти донька Олена.

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас. Реалії» спільно з Центром громадянських свобод у серії #Незабуті продовжує розповідати історії цивільних заручників та військовополонених, які у підвалах, СІЗО, колоніях та «концтаборі» на території колишнього арт-фонду «Ізоляція», прямо зараз чекають повернення додому.

У будинку в Донецьку велика родина Атаманчуків жила разом – Віталій Трофимович з дружиною, син та Олена з дитиною. Коли розпочалася війна, їхнє житло було обстріляне. Олена вирішила виїхати до столиці разом з малечею. Перший час працювала у крамниці, тут же ночувала з дитиною. Без житла і грошей в Києві було важко, але крок за кроком вдавалося вирішувати питання. А ось батьки, яким було за 65 років, відмовлялися переїжджати. Важко! Вдома будинок, сад, город, в Києві – все з «нуля», що в такому віці вже було важко.

«5 вересня 2018 року я не змогла до них додзвонитися. Тому попросила сусідку, щоб вона перевірила: чи все вдома добре? Виявилося, що батьків та брата заарештували 4 вересня. Троє людей прийшли за ними вночі. Вони не взяли з собою жодних речей, бо думали, що це якась помилка, і швидко повернуться додому. Але моїй родині ніхто нічого не пояснював, сусіди теж не мають жодної інформації. Мама та брат сиділи разом. Маму вони не чіпали, бо у неї був інсульт, а брат повернувся у важкому стані. Про батька не знаємо ні причини арешту, ні що з ним буде, ні де він взагалі зараз», – каже Олена.

Віталій Атаманчук все життя працював шахтарем. До арешту проходив медичне обстеження, бо мав проблеми із здоров’ям. Зараз Олена передає ліки до СІЗО №5 в Донецьку. Але про стан батька нічого не відомо. Так само за ці два роки досі в ОРДО не заявили про причину «арешту» звичайного пенсіонера і взагалі не проінформували, що вони затримали його.

«Я писала листи до Прокуратури, СБУ, президента, Європейського суду. І єдине питання, яке мене турбує – чому вони його так довго тримають. Але жодна з організацій не змогла мені відповісти про це. У СБУ кажуть, що батько є у списку на обмін, який мають обговорити на наступній зустрічі у рамках «Мінська». Батько виходив на зв’язок з людьми, з якими можна безпечно спілкуватися. І запитав про маму. Він дуже погано чує, я не знаю, чому. Мені також невідомо, чи був суд над ним», – коментує Олена.

ОРДО дійсно жодного разу не публікувало інформацію про Віталія Атаманчука та його так званий арешт. Не з'являлося і відео з його допитом. Єдина інформація, яка була про Віталія Трофимовича, – це коментар Ігоря Кононенка, якого обміняли у грудні 2017 року. Тоді він назвав всіх, кого пам'ятав у СІЗО, де був. Серед усіх в’язнів він назвав і Атаманчука Віталія, якому вже «понад 65 років».

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