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06 листопада 2019, Київ 21:26
Донбас.Реалії

Викрали серед білого дня: історія військового, якого утримують в ОРЛО чотири роки

За останніми озвученими даними від СБУ, у полоні угруповань «Л/ДНР» 227 людей

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У 2015 році його викрали серед білого дня. Понад два роки бійця 24-ї окремої механізованої бригади Романа Онищука вважали зниклим безвісти. Лише під час обміну в 2017 році стало відомо, що військовий живий і перебуває в луганському СІЗО. З того часу жодних повідомлень чи телефонних дзвінків родичі не отримували.

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» спільно з Центром громадянських свобод у серії #Незабуті продовжує розповідати історії цивільних заручників та військовополонених, які у підвалах, СІЗО, колоніях та «концтаборі» на території колишнього арт-фонду «Ізоляція» прямо зараз чекають повернення додому.

До мобілізації Роман Онищук працював на залізниці, розповідає його мати Галина. Каже, коли прийшла повістка з військкомату, син одразу вирішив, що треба йти.

«Я так плакала, хвилювалася. А він впевнено: «Треба – то треба». Роман взагалі дуже цілеспрямований та впевнений, а ще неймовірно добрий», – каже Галина.

У складі 24-ї окремої механізованої бригади Роман Онищук захищав від російських гібридних сил Луганщину. Там же 15 червня 2015 року потрапив у полон угруповання «ЛНР».

«У новинах почула, що у полоні хлопець із 24-ої бригади, з бригади Романа. І так моторошно стало. І все. Більше жодної інформації – ні імені, ні прізвища, ні фото. Ми нічого не знали. Сказали тільки, що хлопця викрали серед білого дня. Наче він їхав із Сєвєродонецька на авто до розташування, і його просто витягли з таксі», – каже Галина Онищук.

Саме водій таксі й повідомив у поліцію про викрадання людини. Мовляв, їхали через пункт Борівське, до передової близько 35 кілометрів. На зустріч машині вийшла людина у масці зі зброєю, коли водій почав розвертатися, невідомий відкрив вогонь на ураження. Далі ще дві людини у камуфляжі підійшли до авто та забрали з собою військового, водія таксі відпустили. Щоправда, побратими казали, що Роман потрапив у полон під час виконання військового завдання.

До 2017 року про місце перебування Романа не було інформації взагалі. Він вважався зниклим безвісти. Лише один телефонний дзвінок з невідомого номеру подарував надію близьким.

«Почали запитувати про нашу родину, а коли я запитала: «Де мій син?», вони відповіли: «Є ваш Рома». Вже після цього від гуманітарної міжнародної місії я дізналася, що вони бачили мого сина. І остаточну інформацію, що Рома живий і він у луганському СІЗО, нам підтвердив у 2017 році під час обміну один зі звільнених», – каже Галина.

З того часу жодних відповідей – що з сином, де зараз він перебуває, як почувається.

«Щодня молюся, щоб він повернувся. Буваю в Києві, зустрічаюсь стосовно обміну, спілкуюся з такими ж родичами, які зараз борються за обмін своїх дітей… і молюся. На жаль, це все, що я можу зробити, щоб врятувати свою дитину», – каже Галина.

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Чи готуються «ЛДНР» до обміну? (Рос.)

Відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність вести переговори щодо звільнення через обмін цивільних заручників та військовополонених, яких утримують в ОРДЛО російські гібридні сили. За останніми озвученими даними від СБУ, в полоні угруповань «Л/ДНР» 227 людей, але утримання багатьох із них не підтверджує інша сторона. Повного списку в публічному доступі немає.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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