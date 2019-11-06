Викрали серед білого дня: історія військового, якого утримують в ОРЛО чотири роки

У 2015 році його викрали серед білого дня. Понад два роки бійця 24-ї окремої механізованої бригади Романа Онищука вважали зниклим безвісти. Лише під час обміну в 2017 році стало відомо, що військовий живий і перебуває в луганському СІЗО. З того часу жодних повідомлень чи телефонних дзвінків родичі не отримували.

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» спільно з Центром громадянських свобод у серії #Незабуті продовжує розповідати історії цивільних заручників та військовополонених, які у підвалах, СІЗО, колоніях та «концтаборі» на території колишнього арт-фонду «Ізоляція» прямо зараз чекають повернення додому.

До мобілізації Роман Онищук працював на залізниці, розповідає його мати Галина. Каже, коли прийшла повістка з військкомату, син одразу вирішив, що треба йти.

«Я так плакала, хвилювалася. А він впевнено: «Треба – то треба». Роман взагалі дуже цілеспрямований та впевнений, а ще неймовірно добрий», – каже Галина.

У складі 24-ї окремої механізованої бригади Роман Онищук захищав від російських гібридних сил Луганщину. Там же 15 червня 2015 року потрапив у полон угруповання «ЛНР».

«У новинах почула, що у полоні хлопець із 24-ої бригади, з бригади Романа. І так моторошно стало. І все. Більше жодної інформації – ні імені, ні прізвища, ні фото. Ми нічого не знали. Сказали тільки, що хлопця викрали серед білого дня. Наче він їхав із Сєвєродонецька на авто до розташування, і його просто витягли з таксі», – каже Галина Онищук.

Саме водій таксі й повідомив у поліцію про викрадання людини. Мовляв, їхали через пункт Борівське, до передової близько 35 кілометрів. На зустріч машині вийшла людина у масці зі зброєю, коли водій почав розвертатися, невідомий відкрив вогонь на ураження. Далі ще дві людини у камуфляжі підійшли до авто та забрали з собою військового, водія таксі відпустили. Щоправда, побратими казали, що Роман потрапив у полон під час виконання військового завдання.

До 2017 року про місце перебування Романа не було інформації взагалі. Він вважався зниклим безвісти. Лише один телефонний дзвінок з невідомого номеру подарував надію близьким.

«Почали запитувати про нашу родину, а коли я запитала: «Де мій син?», вони відповіли: «Є ваш Рома». Вже після цього від гуманітарної міжнародної місії я дізналася, що вони бачили мого сина. І остаточну інформацію, що Рома живий і він у луганському СІЗО, нам підтвердив у 2017 році під час обміну один зі звільнених», – каже Галина.

З того часу жодних відповідей – що з сином, де зараз він перебуває, як почувається.

«Щодня молюся, щоб він повернувся. Буваю в Києві, зустрічаюсь стосовно обміну, спілкуюся з такими ж родичами, які зараз борються за обмін своїх дітей… і молюся. На жаль, це все, що я можу зробити, щоб врятувати свою дитину», – каже Галина.

Відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність вести переговори щодо звільнення через обмін цивільних заручників та військовополонених, яких утримують в ОРДЛО російські гібридні сили. За останніми озвученими даними від СБУ, в полоні угруповань «Л/ДНР» 227 людей, але утримання багатьох із них не підтверджує інша сторона. Повного списку в публічному доступі немає.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)