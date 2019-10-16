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Так называемые «следователи МГБ ДНР» передали украинца России. Переселенец Александр Марченко поехал домой в оккупированный город, чтобы забрать свой автомобиль, но был силой вывезен в Россию по обвинению в контрабанде. По словам его жены Катерины, россияне его пытали, чтобы «выбить» нужные им доказательства. Она узнала о задержании мужа только после того, как он смог передать ей через украинского консула письмо из тюрьмы Краснодара.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» совместно с Центром гражданских свобод в серии #Незабуті продолжает рассказывать истории пленных и заложников, содержащихся в неволе на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – в подвалах, СИЗО, колониях и «концлагере» на территории арт-фонда «Изоляция».​ Впрочем, этот случай отличается: человека, схватили в ОРДО, но отдали напрямую в Россию.

В 2014 году дончанин Александр Марченко отвез свою машину на СТО. Из-за начала войны был вынужден выехать из оккупированного города, так и не забрав транспорт. «Нам говорили, что на этой машине ездит то ли их так называемый «министр», то ли кто-то из власти. В любом случае, человек, который просто отжал нашу машину», – рассказывает жена Александра Екатерина.

Марченко поехал в оккупированный город лишь в 2018-м. «В декабре 2018 года позвонил Сашин знакомый, который сказал, что вроде бы человек, который незаконно ездил на нашей машине, сбежал из Донецка. Поэтому есть возможность приехать в город, написать заявление и вернуть машину. Муж решил попробовать».

В оккупированный Донецк Александр добирался через Россию. Самолеты Киев-Москва, Москва-Ростов-на-Дону, а далее переход с российской стороны в ОРДО. С собой вез документы на машину и номерной знак. Уже 18 декабря 2018 был в Донецке. На следующий день написал заявление в так называемое «МВД ДНР», в 11 утра отзвонился жене: все в порядке. И поехал на КПВВ «Успенка» – это выезд из оккупированной части Донетчины в Россию. С 13:00 связь с Александром была потеряна.

«Мой муж в самолет так и не сел»

«Я несколько часов звонила, потом телефон просто отключился. Ну может что-то случилось, в больницу попал... Я заранее оформила ему посадочные билеты: он должен был лететь домой теми же рейсами. Но посадочным билетом он так и не воспользовался. Позвонила в 5 утра в авиакомпанию, а они сказали, что мой муж в самолет так и не сел», – рассказывает Екатерина.

Спустя несколько дней мама Александра добралась в Донецк и написала там заявление о пропаже человека. Из так называемого «МГБ ДНР» получила ответ: сын задержан.

«19.12.2018 сотрудниками Министерства государственной безопасности ДНР, в соответствии с требованиями Распоряжения Совета министров ДНР «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» №34 от 8.08.2014, применен в отношении Марченко А.В. административный арест сроком до 30 суток, по подозрению в совершении им преступлений, предусмотренных уголовным кодексом ДНР», – сказано в «официальном» письме, которое получила в ответ мама Александра.

В оккупационной администрации ей сказали: в течение месяца будет решение, виновен ее сын или нет, если второй вариант – «то в назначенный день приедете его забрать». 2 месяца пыток и выбиваний необходимых показаний должны были закончиться 17 февраля. В день, когда Александра должны были отпустить, маме позвонил следователь и сказал, что сын свободен, и его отправили в Луганск (почему в ОРЛО? Не объяснили). Связи с Александром Марченко так и не было.

«На следующий день, 18 февраля, мне пришло смс: «Я в Краснодаре. В Октябрском СИЗО. Смс он, видимо, отправил без разрешения, потому что до этого ему не разрешали говорить, где он. Мы не знали, что с ним. Это позже он написал письмо консулу, который представляет Украину в России. Его задержали на таможне. Забрали документы, телефон и вещи. После этого приехали сотрудники в масках, скрутили, одели мешок на голову, заклеили скотчем, куда-то увезли. Уже на новом месте его начали пытать – из каких он органов: разведка или СБУ. Он должен был объяснять каждый контакт в телефоне. А потом под пытками он подписал против себя какие-то показания», – рассказывает жена Екатерина.

«Следователи» «МГБ ДНР» и ФСБ были на допросах вместе

Позже семья Александра узнает, что так называемое «МГБ ДНР» отдало его сотрудникам ФСБ. Украинец получил первое административное задержание на 10 суток. Мол, его цель приезда в России не отвечает той, которая была заявлена. Будто бы Александр 18 февраля работал на российской территории, хотя именно в этот день его перевезли из ОРДО в Краснодар. А позже выписывают новое административное задержание уже на 15 дней – «неповиновение». После чего Александра должны были депортировать. Почти полтора месяца украинец находился в Центре временного содержания иностранных граждан и ждал, когда его вернут в Украину, а вместо этого дождался открытия уголовного дела – контрабанда.

«Мама была у него. Говорит, что на судебные допросы приезжали не только из ФСБ, но и из «МГБ ДНР». И они вместе заставляли его подписывать документы. Он не соглашается ни в чем признаваться. А в чем? Если он ничего не делал. Сейчас говорят, что его держат, потому что он не хотел показывать документы. А как он мог их показать, если вы сами его просто скрутили и перевезли из «ДНР» в Россию?», – говорит Екатерина.

На данный момент, по словам Екатерины, Александра Марченко не удается включить в список по обмену незаконно удерживаемыми лицами. Она пишет обращения в официальные органы Украины и консультируется с правозащитниками.

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