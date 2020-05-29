По последним данным Службы безопасности Украины, в плену российский гибридных сил остается 214 украинцев. Большинство из них – те, кого группировки «Л\ДНР» незаконно осудили за открытое проявление проукраинской позиции. Многим за любовь к Украине в застенках боевиков «грозит» пожизненное заключение или даже смертная казнь. Среди пленных есть действующие украинские военные, есть гражданские. А еще есть ветераны войны на Донбассе, о которых раньше ничего не было известно.

Радио Донбасс. Реалии рассказывает историю 34-летнего Василия Горобца – жителя Донецка, который служил по мобилизации, вернулся в родной город из-за большой любви, был пленен, а затем незаконно осужден на 16 лет лишения свободы.

Между демобилизацией и пленом

«Здравствуй, мама» – это все, что я услышала от сына за последние два года. Буквально на днях, впервые с апреля 2018-го, ему разрешили позвонить мне. Фраза, казалось бы, пустая. Но для меня, мамы, которая ждет, она очень и очень ценная», – рассказывает мама Василия Горобца Валентина.

Как и родственники многих других пленных, женщина собирает информацию о сыне, в основном, со слов уже освобожденных узников. О том, что ее Вася находится в 32-й колонии в Макеевке, Валентине Горобец рассказал автор Радио Свобода, журналист Станислав Асеев, который 31 месяц был в плену боевиков.

Асеев написал мне что-то вроде: «Все будет хорошо». И, знаете, очень приятно, что люди после освобождения не забывают тех, кто остался в плену



«Асеева, – говорит Валентина, – освободили в ходе большого обмена в декабре 2019 года. Тогда он и еще несколько бывших пленных рассказали мне, что Вася жив, и он в макеевской колонии. Подробностей об условиях содержания сына я не знаю, но помню, как Станислав написал мне что-то вроде: «Вы только не переживайте. Все будет хорошо». И, знаете, очень приятно, что люди после освобождения не забывают тех, кто остался в плену».

До войны семья Горобец жила в Донецке. Валентина работала в регистратуре одной из местных больниц, ее сын Василий был автослесарем. С началом боевых действий они выехали в Черкасскую область, а потом, в 2015-м, Василий ушел на фронт по мобилизации. По словам мамы, он служил в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, и, как и в мирной жизни, занимался там починкой автомобилей.

В 2016-м, после демобилизации, она убедила Васю вернуться вместе в город. Я отговаривала и переживала. Но сын не послушался

«Сын, – продолжает Валентина, – влюбился в женщину, которая тоже родом из Донецка. В 2016-м, после демобилизации, она убедила Васю вернуться вместе в город. Я отговаривала и переживала. Но сын не послушался: они все-таки переехали, стали жить в нашем доме в частном секторе».

Боевики группировки «ДНР» не трогали ветерана войны на Донбассе приблизительно два года. А 18 апреля 2018-го Василия увезли прямо из дому. По словам Валентины Горобец, за сыном приехали представители так называемого «МГБ», и незаконно обвинили его в якобы организации диверсий и работе на пользу Украины.

«В итоге, – подытоживает женщина, – Васю незаконно осудили на 16 лет лишения свободы. Обычно пленные ждут так называемых судов годами, а ему «срок» дали сразу же в 2018-м. В СБУ знают о моем сыне, но сторона боевиков, несмотря на то, что у меня от них же есть «справка об аресте», не подтверждают Васю в списках на обмен».

Обмен пленными регулярно обсуждается в трехсторонней контактной группе – по крайней мере, в этом уверяет украинская делегация.

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