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03 січня 2020, Київ 22:41
Донбас.Реалії

«Катували струмом, незважаючи на опіки». Історія людини, яку не віддали на обмін

За нібито шпигунство на користь України на українській території таксиста «засудили» на 17 років

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Чорний мішок на голові, викручені руки за спиною. Так на відео одного з російських пропагандистських каналів виглядає житель селища Довга Балка Донецької області, 42-річний В’ячеслав Засипка. На постановочній зйомці чоловік розповідає, як нібито був завербований українськими спецслужбами і готувався влаштовувати диверсії на території, захопленій російським гібридним силам.

29 грудня 2019 року, коли на КПВВ «Майорськ» відбувався обмін «всіх погоджених на всіх погоджених» між Україною та угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР», на В’ячеслава чекала старша сестра Галина Закревська. Проте чоловіка, на жаль, так і не внесли у список на обмін.

Радіо Донбас. Реалії у серії #Незабуті продовжує розповідати історії українців, яких незаконно утримують в ОРДЛО.

У підвалі

«Брат, – розповідає Галина Закревська, – пропав у березні 2018 року. Коли почали шукати – виявилося, що він поїхав на тимчасово окуповану територію. Насправді ми й досі не знаємо, як так сталося. За основною версією, В’ячеслав відвозив у Макіївку свою знайому – вона хотіла придбати там будинок для своїх батьків. Врешті, їх обидвох затримали представники так званого «МГБ».

У день великого обміну жінка чекала брата на КПВВ «Майорськ». Каже, напередодні з нею дивом зв’язався один з уже колишніх бранців – просто зателефонував і сказав: «Ваш брат є у списках на обмін». Цього ж дня Галина передала інформацію Службі безпеки України: там відповіли, що стежать за справою, але сторона угрупування «ДНР» не підтверджує готовність передати В’ячеслава Засипка.

За словами Галини, її брата арештували разом із Тетяною Ковпак – жінкою, яку він, як таксист, відвозив на територію, тимчасово непідконтрольну Україні.

Таку довідку про полон отримала родина жінки, яку незаконно затримали разом із таксистом
Таку довідку про полон отримала родина жінки, яку незаконно затримали разом із таксистом

«Оскільки батьки Тетяни, – продовжує сестра бранця, – проживають у Макіївці, їм було простіше дізнаватися бодай якусь інформацію. Вони навіть отримали письмове підтвердження з тієї сторони, що В’ячеслав і Тетяна справді були затримані. Втім, жінку через деякий час відпустили. Після цього ми говорили з нею всього раз – вона повідомила, що мого брата звинуватили у шпигунстві на користь України, а також, що його жорстоко катували. Більше родина Ковпак не виходила з нами на зв’язок».

Ще весною 2018-го Галина Закревська звернулася із заявою про зникнення брата у Нацполіцію. Справою також займається СБУ і декілька громадських організацій. Проте всі новини про стан і місцезнаходження брата жінка дізнається з чуток. Іноді, як і перед обміном, їй телефонують самі бранці.

«Братові, – ділиться жінка, – жодного разу не дозволили з нами зв’язатися. Не було ані листів, ані телефонних дзвінків. Але іншим в’язням декілька разів вдавалося передавати хоч якісь новини. Одного разу навіть дзвонили з російського номеру. Так я дізналася, що В’ячеслава утримують на території колишнього артзаводу «Ізоляція». А перед обміном, на якому він начебто мав би бути, брата «засудили» на 17 років позбавлення волі, і з «Ізоляції» його перевели у СІЗО №5 у Донецьку».

Майже за рік до потрапляння у полон В’ячеслав Засипка отримав важкі опіки лівої частини тіла. Чоловік пережив декілька складних операцій і потребує медичної допомоги. На відео, розтиражованому одним з російських пропагандистських телеканалів, він і сам каже, що ледь пересуває ногами. Втім колишні бранці, які знаходилися з чоловіком на території «Ізоляції», в один голос кажуть, що цей факт не зупиняв катів – В’ячеслава, зокрема, били струмом.

В'ячеслав Засипка, за основною версією, відвозив у Макіївку свою знайому
В'ячеслав Засипка, за основною версією, відвозив у Макіївку свою знайому

«Катували, – підсумовує Галина, – саме по обпеченим ділянкам. Після операцій братова шкіра стала схожа на крило метелика – така ж тонка і вразлива. Люди, які знаходилися з ним «на підвалі», розповідають, що найбільше від катувань постраждали ноги – був період, коли брат не міг самотужки ходити. Окрім цього, зі слів звільненої Тетяни Ковпак ми знаємо, що його сильно били одразу після затримання. Жінка розказала, що їх утримували у різних камерах, на допити водили з мішками на головах, але якось їй вдалося випадково побачити руки В’ячеслава – всі вони були у саднах».

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 з них повернулися на підконтрольну офіційній українській владі територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. З 76-ти звільнених: 12 – тепер уже екс-військовополонені, ще 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

На момент гружня минулого року, за даними СБУ, у полоні на території ОРДЛО перебували щонайменше 250 українців.

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