«Катували струмом, незважаючи на опіки». Історія людини, яку не віддали на обмін

Чорний мішок на голові, викручені руки за спиною. Так на відео одного з російських пропагандистських каналів виглядає житель селища Довга Балка Донецької області, 42-річний В’ячеслав Засипка. На постановочній зйомці чоловік розповідає, як нібито був завербований українськими спецслужбами і готувався влаштовувати диверсії на території, захопленій російським гібридним силам.

29 грудня 2019 року, коли на КПВВ «Майорськ» відбувався обмін «всіх погоджених на всіх погоджених» між Україною та угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР», на В’ячеслава чекала старша сестра Галина Закревська. Проте чоловіка, на жаль, так і не внесли у список на обмін.

Радіо Донбас. Реалії у серії #Незабуті продовжує розповідати історії українців, яких незаконно утримують в ОРДЛО.

У підвалі

«Брат, – розповідає Галина Закревська, – пропав у березні 2018 року. Коли почали шукати – виявилося, що він поїхав на тимчасово окуповану територію. Насправді ми й досі не знаємо, як так сталося. За основною версією, В’ячеслав відвозив у Макіївку свою знайому – вона хотіла придбати там будинок для своїх батьків. Врешті, їх обидвох затримали представники так званого «МГБ».

У день великого обміну жінка чекала брата на КПВВ «Майорськ». Каже, напередодні з нею дивом зв’язався один з уже колишніх бранців – просто зателефонував і сказав: «Ваш брат є у списках на обмін». Цього ж дня Галина передала інформацію Службі безпеки України: там відповіли, що стежать за справою, але сторона угрупування «ДНР» не підтверджує готовність передати В’ячеслава Засипка.

За словами Галини, її брата арештували разом із Тетяною Ковпак – жінкою, яку він, як таксист, відвозив на територію, тимчасово непідконтрольну Україні.

«Оскільки батьки Тетяни, – продовжує сестра бранця, – проживають у Макіївці, їм було простіше дізнаватися бодай якусь інформацію. Вони навіть отримали письмове підтвердження з тієї сторони, що В’ячеслав і Тетяна справді були затримані. Втім, жінку через деякий час відпустили. Після цього ми говорили з нею всього раз – вона повідомила, що мого брата звинуватили у шпигунстві на користь України, а також, що його жорстоко катували. Більше родина Ковпак не виходила з нами на зв’язок».

Ще весною 2018-го Галина Закревська звернулася із заявою про зникнення брата у Нацполіцію. Справою також займається СБУ і декілька громадських організацій. Проте всі новини про стан і місцезнаходження брата жінка дізнається з чуток. Іноді, як і перед обміном, їй телефонують самі бранці.

«Братові, – ділиться жінка, – жодного разу не дозволили з нами зв’язатися. Не було ані листів, ані телефонних дзвінків. Але іншим в’язням декілька разів вдавалося передавати хоч якісь новини. Одного разу навіть дзвонили з російського номеру. Так я дізналася, що В’ячеслава утримують на території колишнього артзаводу «Ізоляція». А перед обміном, на якому він начебто мав би бути, брата «засудили» на 17 років позбавлення волі, і з «Ізоляції» його перевели у СІЗО №5 у Донецьку».

Майже за рік до потрапляння у полон В’ячеслав Засипка отримав важкі опіки лівої частини тіла. Чоловік пережив декілька складних операцій і потребує медичної допомоги. На відео, розтиражованому одним з російських пропагандистських телеканалів, він і сам каже, що ледь пересуває ногами. Втім колишні бранці, які знаходилися з чоловіком на території «Ізоляції», в один голос кажуть, що цей факт не зупиняв катів – В’ячеслава, зокрема, били струмом.

«Катували, – підсумовує Галина, – саме по обпеченим ділянкам. Після операцій братова шкіра стала схожа на крило метелика – така ж тонка і вразлива. Люди, які знаходилися з ним «на підвалі», розповідають, що найбільше від катувань постраждали ноги – був період, коли брат не міг самотужки ходити. Окрім цього, зі слів звільненої Тетяни Ковпак ми знаємо, що його сильно били одразу після затримання. Жінка розказала, що їх утримували у різних камерах, на допити водили з мішками на головах, але якось їй вдалося випадково побачити руки В’ячеслава – всі вони були у саднах».

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 з них повернулися на підконтрольну офіційній українській владі територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. З 76-ти звільнених: 12 – тепер уже екс-військовополонені, ще 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

На момент гружня минулого року, за даними СБУ, у полоні на території ОРДЛО перебували щонайменше 250 українців.