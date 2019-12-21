Почему «буксует» обмен удерживаемыми лицами между Киевом и группировками на Донбассе? Что говорят в ОРДЛО об остановке горловского «Стирола»? И почему Украина закрывает шахты? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Не все пленные хотят стать обменными

Что мешает быстро осуществить обмен удерживаемыми лицами между Киевом и поддерживаемыми Россией группировками на Донбассе? Как пишет российская газета «Коммерсант», не все пленные хотят стать обменными. Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать группировкам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

По информации издания, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили группировки, осуществили представители Международного красного креста. Однако «ДНР» и «ЛНР» выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

Господин Фриш же сообщил что, сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после Рождества по новому стилю, которое отмечается 25 декабря.

Столь амбициозным планам не суждено сбыться

В ОРДЛО очередная волна остановки промышленных предприятий. На прошлой неделе «власти» открыто заявили о том, что остановили финансирование горловского концерна «Стирол». Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как пишет блогер, по сути, сверхприбыльный до 2014 года химический гигант не работал с первых дней военного конфликта, но некоторое время работников держали в резерве и даже выплачивали какие-то символические деньги во время простоя.

За пять лет «Стирол» два раза пытались запустить. В 2018-м для этих целей даже пригласили российских кризис-менеджеров, пишет Молчанова. Однако после помпезных теленовостей о возобновлении работы предприятия вдруг оказалось, что столь амбициозным планам не суждено сбыться по причине якобы «близости к линии разграничения».

На самом деле, по словам блогера, все понимали, что реальная причина в отсутствии рынков сбыта. Но чтобы ни у кого не возникало сомнений, через местные СМИ закинули информацию о якобы планах Украины устроить на заводе диверсию.

Шахты будут закрывать

Власти Украины планируют и впредь сокращать долю государства в угледобыче. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, выступая в Мадриде на Конференции по изменению климата. Оржель заверил, что Украина закроет много государственных шахт. Об этом пишет «Деловая столица».

Издание отмечает, что это заявление не стало неожиданностью, поскольку поддержка государственных шахт в последние годы очень сильно сокращается. Главный фактор – неэффективность использования госсредств.

В частности, летом этого года Счетная палата объявила, что проверит эффективность использования государственной поддержки в 2017–18 годах. За этот период государство дало шахтам более 5 миллиардов гривен, но решить основные проблемы традиционно не удалось.

«Думаю, что украинцам уже надоело финансировать угольную отрасль, поскольку она на себя уже не зарабатывает последние 10 лет», – заявил замминистра энергетики Виталий Шубин. Он отметил, что лишь десяток госшахт, которые имеют перспективы развития, продолжат работу, остальные будут закрыты.

Все схвачено...

Выражение «все у нее схвачено, договорено, проплачено» можно назвать пережитком советской эпохи. Однако после появления на Донбассе неподконтрольных территорий оно звучит все чаще. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

По ее словам, сейчас престижно, к примеру, иметь связи в местных структурах или всевозможных сферах – от «армии» до «несунов», работающих у моста в Станице Луганской. У первых можно узнать, что бухало накануне, с другими можно договориться что-то достать.

Викторова отмечает, что от первых можно еще получать информацию, которой можно козырнуть в коллективе за чаем. Чтобы закрепить статус «непростого» человека, у которого есть связи.

Выгодно также, по словам блогера, иметь связи в «ГАИ», выгодно иметь «своего» человека в паспортном столе. При этом особый показатель престижа – связи в Украине. «Свой» человек в Украине поможет с пропиской, с жильем, у него можно остановиться. Иметь доход в гривне – это вообще уже повод для зависти со стороны своего окружения.

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