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29 грудня 2019, Київ 19:26
Новини | Політика

12 військових, 64 цивільних – СБУ опублікувало список звільнених українців

У списку – всього 76 громадян

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Служба безпеки України опублікувала список звільнених у рамках обміну на Донбасі громадян України. У ньому – 12 військових і 64 цивільних, всього 76 громадян.

«У результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких перебували в місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року); 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років).

У СБУ додали, що докладатимуть «максимум зусиль, щоб всі утримувані громадяни змогли повернутися додому».

Обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня на КПВВ «Майорське» на Донеччині. Звідти звільнених громадян України мають повітрям доправити до Києва. Зустрічати їх в аеропорт «Бориспіль» вже вирушили рідні.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

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