17 осіб відмовилися їхати в ОРДЛО, близько 30 відмовилися від обміну – Лутковська

17 осіб зі тих, що були в узгодженому списку на обмін і яких мала видати Україна, відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО, повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, яка брала участь у процесі повернення громадян України.

Ще близько 30 осіб відмовилися брати участь в обміні, повідомила Лутковська в аеропорту «Бориспіль» ввечері 29 грудня після прибуття літака зі звільненими з полону «ЛДНР» українцями, яких вона супроводжувала.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці люди залишаться за ґратами, в декого з них скоро закінчується термін ув’язнення. «Ті, хто не захотів повертатися в ОРДЛО, дехто звільняється в лютому, дехто – в березні, вони хочуть бути в Україні. Дехто – повернеться за ґрати. Це їхній вибір», – сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що угруповання «ЛДНР» звільнили 81 громадянина України, але на підконтрольну Україні територію повернулися 76, інші – вирішили залишитися в ОРДЛО, бо в них там родини.

Президент також наголосив, що влада України продовжує займатися полоненими, які залишаються в ОРДЛО і Росії.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 12 військових і 64 цивільних.

Українська сторона видала 124 осіб.