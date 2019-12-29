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30 грудня 2019, Київ 00:00
Новини | Політика

17 осіб відмовилися їхати в ОРДЛО, близько 30 відмовилися від обміну – Лутковська

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 12 військових і 64 цивільних

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17 осіб зі тих, що були в узгодженому списку на обмін і яких мала видати Україна, відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО, повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, яка брала участь у процесі повернення громадян України.

Ще близько 30 осіб відмовилися брати участь в обміні, повідомила Лутковська в аеропорту «Бориспіль» ввечері 29 грудня після прибуття літака зі звільненими з полону «ЛДНР» українцями, яких вона супроводжувала.

Обмін закінчено. Обмін відбувся за формулою «76 на 127»
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Обмін відбувся. 76 звільнених з ОРДЛО українців приїхали до Києва. Живий блог (завершено)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці люди залишаться за ґратами, в декого з них скоро закінчується термін ув’язнення. «Ті, хто не захотів повертатися в ОРДЛО, дехто звільняється в лютому, дехто – в березні, вони хочуть бути в Україні. Дехто – повернеться за ґрати. Це їхній вибір», – сказав Зеленський.

«29 грудня – мій другий день народження». Перші емоції після звільнення з ОРДЛО – відео
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«29 грудня – мій другий день народження». Перші емоції після звільнення з ОРДЛО – відео

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Зеленський також повідомив, що угруповання «ЛДНР» звільнили 81 громадянина України, але на підконтрольну Україні територію повернулися 76, інші – вирішили залишитися в ОРДЛО, бо в них там родини.

Президент також наголосив, що влада України продовжує займатися полоненими, які залишаються в ОРДЛО і Росії.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 12 військових і 64 цивільних.

Українська сторона видала 124 осіб.

Перші фото з обміну утримуваними особами
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Перші фото з обміну утримуваними особами

Сьогодні, 29 грудня, почався обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією силами, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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