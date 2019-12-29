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29 грудня 2019, Київ 19:27
Новини | Політика

МЗС України: робота над обміном «всіх на всіх» залишається пріоритетом

29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що українська влада вважає пріоритетом звільнення утримуваних громадян України за формулою «всіх на всіх». За його словами, робота над цим продовжиться, зокрема, під час наступних раундів переговорів у «нормандському форматі».

«Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому і будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули «всіх-на-всіх» – це пріоритет», – написав Пристайко у твітері.

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29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Вони мають прибути до Києва літаком приблизно о 19:00.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

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