Обмін полоненими. Кого ми вже впізнали (Оновлюється)

На КПВВ Майорськ сьогодні, 29 грудня, відбувається обмін утримуваними особами між Україною та російськими гібридними силами. Про останні новини звідти ви можете дізнаватися з лайвблогу Радіо Свобода, тут ми збиратимемо імена тих, хто ТОЧНО повернувся на вільну територію. Це ті, кого ми впізнали, чиї імена прозвучали на верифікації або кого підтвердили офіційні спікери України.

Олена Сорокіна, власниця Зоомагазину із Первомайська, проукраїнська активістка, безслідно зникла у 2018 році. Містом ширились чутки про її розстріл. Її подруга, яка розшукувала Олену, у це не вірила. Ось Сорокіна сьогодні на КПВВ Майорськ – вона вийшла з автобуса у саморобній футболці «Моя дежава Україна»:

Майор Сергій Іванчук, сержант 8-го полку спецпризначення Іван Дєєв, сержант 58 ОМБр Роман Фурсов, військовий Юрій Євтушенко. Про їхнє звільнення у Telegram заявила омбудсмен Людмила Денисова. Начальник інженерної служби 8-го полку спецпризначення майор Сергій Іванчук з позивним «Фугас» та його підлеглий Іван Дєєв потрапили у полон «ЛНР» 5 лютого 2017 року. Російські гібридні сили звинуватили українських військових у тероризмі і «засудили» на 20 років.

Вікторія Вороніна – жителька Луганська. Її російські гібридні сили звинувачували в роботі на СБУ і розвідку України, вона, за їхнім визначенням, «вела активну діяльність в інтернеті з дестабілізації ситуації». Вікторія виходить з автобуса сьогодні на КПВВ Майорськ:

Едуард Алоян з Алчевська, Валерій Тарасюк з Антрацита, Юрій Тучин з Алчевська, Денис Олейников зі Свердловська – перевізники. Усіх їх проросійські угруповання схопили за те, що їх нібито завербували українські спецслужби. Їхні імена також прозвучили під час верифікації обмінюваних сьогодні на КПВВ Майорськ.

(Список поповнюватиметься)

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Журналістка Оксана Дихніч опублікувала перелік із 25 людей, які були звільнені і передані Україні з підконтрольної угрупованню «ЛНР» території, однак офіційні джерела поки цей список не підтвердили. За даними Дихніч, це:

1. Едуард Алоян

2. Вікторія Вороніна

3. Тетяна Горбуліч

4. Володимир Данильченко

5. Юрій Євтушок

6. Іван Дєєв

7. Валентина Єременко

8. Сергій Іванчук

9. Роман Коркішко

10. Іван Катишев

11. Анастасія Мухіна

12. Денис Олійник

13. Олександр Пауков

14. Денис Сігацький

15. Валерій Семенов

16. Анатолій Семеренко

17. Олена Сорокіна

18. Валерій Тарасюк

19. Роман Фурсов

20. Андрій Яровий

21. Іванов

22. Кучін

23. Завадський

24. Ульянов

25. Олександр Данильченко.