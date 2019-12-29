Сенцов про обмін: за невинних Україна віддасть справжніх вбивць

За українців, які сьогодні повернуться додому внаслідок обміну, Україна віддасть «справжніх вбивць». Про це заявив український режисер, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов.

«Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО – хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутівців. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього «чоловічого обмінного фонду» (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок лишає нас головного – справедливості», – зазначив Сенцов.

Він додав, що влада має повертати «своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися».

«Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом», – наголосив Сенцов.

Процес обміну утримуваними особами розпочався після 11-ї години 29 грудня. Відомо, що вже відбувся обмін між українською стороною та збройним угрупованням «ЛНР».

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.