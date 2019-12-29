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29 грудня 2019, Київ 13:24
Новини | Політика

ОП: На Донеччині розпочався процес звільнення утримуваних осіб

Обмін утримуваними проходить на КПВВ «Майорське»

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На КПВВ «Майорське» на Донбасі проходить обмін утримуваними, повідомили у Офісі президента.

Як зазначає кореспондент проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії», перед цим на український бік у супроводі ОБСЄ в'їхали 2 автобуси з боку окупованої території, призначені для тих, кого віддає Україна.

Раніше повідомлялось, що КПВВ зачинений для проходу людей. Так само туди не мають доступу представники преси.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

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