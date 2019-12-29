Обмін утримуваними: на КПВВ «Майорське» проїхала колона машин ОБСЄ, чергує швидка

В бік КПВВ «Майорське», де очікується обмін, проїхали автомобілі ОБСЄ. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії».

КПВВ зачинений для проходу людей.

Пресу зупиняють на вході на пункт пропуску, як і повідомляв штаб ООС раніше, знімати сам обмін можливості не буде.

Там же чергує автомобіль швидкої допомоги.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.