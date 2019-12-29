Обмінювані з обох боків проходять верифікацію. Щонайменше 1 людина відмовилася їхати в ОРДЛО

Українські полонені з окупованої частини Луганської області та ті, кого Україна віддає бойовикам, проходять верифікацію у двох наметах на майданчику КПВВ «Майорське».

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії», українських полонених вивели з автобуса та завели в один намет, з іншого – виводять утримуваних для угруповання «ЛНР» та садять в автобуси, що заїхали за ними з окупованої території.

Відомо, що серед тих, кого Україна віддає, є відмови. Принаймні одна літня жінка відмовилась від обміну та повернулась назад на підконтрольну Україні територію.

Процес обміну утримуваними особами розпочався після 11-ї години.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.