80% осіб, яких має передати Україна, не є жителями ОРДО – Морозова

Представниця угруповання «ДНР» Дар’я Морозова заявила про те, що 80% осіб, які угруповання хоче отримати, не є жителями ОРДО.

«Це люди з Маріуполя, Красноармійська, Краматорська, Харкова та інші», – цитують її на ресурсах угруповання.

Офіційних списків обмінюваних сторони не публікували. Відомо, що напередодні суди змінили запобіжні заходи фігурантам у низці проваджень: зокрема, йдеться про ексберкутівців у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014, а також фігурантів справи про вибух біля Палацу спорту у Харкові, внаслідок якого загинули четверо людей.

Близько одинадцятої 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське».

Омбудсман Людмила Денісова повідомила про можливу передачу Україні 80 полонених та цивільних заручників, тоді як представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» раніше говорили про обмін «55 на 87».