В воскресенье, 29 декабря 2019 года, на КПВВ «Майорск» ожидается обмен пленными между Украиной и подконтрольными России группировками «ДНР» и «ЛНР». По неподтвержденным данным, обмен пройдет в формате «всех на всех», точнее, «всех согласованных на всех согласованных». Как сообщают сразу в нескольких Telegram-каналах российских гибридных сил, с территории ОРДЛО передадут всего 80 узников. В то время как официальные власти Украины якобы собираются передать 130 человек. Пока обмен не состоялся, официально эти данные не подтверждают, но и не опровергают.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» рассказывает о тех, кого уже завтра могут передать российским гибридным силам. Поскольку точные списки с обеих сторон официально еще не заявлены, возможно, кто-то из нижеперечисленных не попадет на обмен. Люди, о которых мы говорим – это те, чьи имена называют сами боевики группировок «ДНР» и «ЛНР».

Руслан Гаджиев

25 января 2015 года в боях за опорный пункт «Валера» (высота 307,5) возле поселка Санжаровка погибли восемь украинских военных. Некоторых из них, например, солдата 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрея Капчура, у которого остались родители, шесть братьев и пять сестер, опознали по ДНК-экспертизе. А у старшего лейтенанта, командира роты 54-го отдельного разведбата Сергея Свища дома остался 1,5-годовалый сын.

По данным украинских разведчиков, в тот день под Санжаровкой и вообще в районе Дебальцево работали 12 российских танков. Одним из них командовал гражданин России Руслан Гаджиев: его танк подбили, а самого Гаджиева взяли в плен.

Позже Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса Руслана Гаджиева. На записи россиянин уверяет, что в декабре 2014 года был задержан за угон автомобиля, и вместо срока російские правоохранители предложили ему помочь в «военных делах». После этого Гаджиева и еще 22 таких же «помощника» незаконно переправили в подконтрольный группировке «ЛНР» город Красный Луч. Там же Гаджиева зачислили в батальон боевиков «Август».

14 декабря 2017 года суд в Бахмуте признал Руслана Гаджиева виновным по ряду статей КК Украины, среди которых ст. 258 (теракт) и ст. 437 (ведение агрессивной войны). Россиянина приговорили к 15-ти годам лишения свободы, однако, он сразу же подал на апелляцию. 22 августа 2019-го суд второй инстанции оставил приговор без изменений. В Едином реестре судебных решений сказано, что Гаджиев виновен в гибели восьми украинских военных: самому младшему (предположительно, речь о старшем лейтенанте Сергее Свище) на момент гибели было всего 24 года.

Олег Доронин

27-летний Олег Доронин – еще один россиянин, которого задержали и осудили на подконтрольной Украине территории, а теперь могут передать российским гибридным силам. Его история не такая известная, как история Руслана Гаджиева, однако, они похожи, ведь Доронин тоже уверял, что приехал на Донбасс из-за непогашенной судимости.

Россиянина задержали 4 июля 2015 года в районе Попасной. В рядах группировки «ЛНР» он, по его же словам, успел прослужить несколько месяцев. В марте 15-го был в так называемом батальоне «Призрак», а в апреле перешел в «народную милицию «ЛНР». В январе 2016-го Доронина приговорили к 13-ти годам лишения свободы. По данным Единого реестра судебных решений, у Доронина в момент задержания было изъято оружие (например, гранаты и патроны калибра 5,45) разгрузка и военная рация. Россиянин отбывает наказание в Городищенской исправительной колонии №96. В августе 2018-го омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Доронин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять его на украинских политзаключенных.

Николай Бутрименко

В июле 2014 года в районе поселка Степановка Донецкой области погибли десять украинских спецназовцев. Две группы, капитана Тараса Карпы и капитана Кирилла Андреенко, выдвинулись на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, чтобы спасти пилотов двух украинских штурмовиков Су-25, сбитых боевиками.

По данным следствия, о передвижениях украинских спецназовцев, которые должны были спасти пилотов и, в итоге, погибли сами, боевикам рассказал местный житель Николай Бутрименко. Он, экс-депутат райсовета от Партии регионов, пригласил украинских военных переночевать в одном из своих ангаров, а потом передал его координаты российским гибридным силам. В результате обстрела погибли десять спецназовцев. Пятеро украинских военных, а также подполковник Юрий Шевцов, пилот одного из сбитых Су-25, попали в плен.

Николая Бутрименко задержали 1 июня 2016-го. 16 мая 2019 года Куйбышевский районный суд Запорожской области признал его виновным в финансировании терроризма, и осудил на восемь лет лишения свободы. Однако, Бутрименко может освободиться уже весной 2020-го – его могут освободить по «закону Савченко», согласно которому год в СИЗО приравнивается к двум годам в тюрьме.

26 декабря 2019-го Ореховский райсуд Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции, изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Как сообщила корреспонденту Радио Свобода адвокат потерпевших Елена Яркина, это произошло, потому что Николая Бутрименко внесли в список ближайшего обмена «всех на всех».

«Дед-медовик» и обвиняемые в терактах

Российские гибридные силы также уверяют, что якобы внесли в свой список на обмен «деда-медовика» – жителя Донецкой области Николая Рубана, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, поблагодарил за службу и ушел. Когда бойцы решили попробовать мед – сработало самодельное взрывное устройство. Солдат 17-й танковой бригады Александр Суслопаров погиб по дороге в больницу, еще двое бойцов получили ранения. У Суслопарова осталась беременная жена и четверо детей. Спустя пять месяцев после собственной смерти украинский солдат в пятый раз стал отцом – его вдова родила сына Матвея. В итоге, без отца остались всего четверо сыновей и дочка.

Николая Рубана задержали в районе Попасной в июле 2015 года. «Деда-медовика» приговорили к 15 годам лишения свободы, он отбывает наказание в Городищенской исправительной колонии №96. В пабликах в соцсети ВКонтакте пользователи собирают деньги на помощь Рубану, а еще уверяют, что у «деда-медовика» появились суицидальные наклонности.

По неподтвержденным данным, уже 29 декабря, на воле могут оказаться фигуранты громких и кровавых дел, не связанных напрямую с Донбассом и боевыми действиями. Речь, в частности, о Владимире Дворникове, Викторе Тетюцком и Сергее Башлыкове, которых обвиняют в совершении теракта в Харькове 22 февраля 2015 года. В тот день проходил марш в память о Небесной Сотне: когда колонна проходила мимо Дворца спорта – сработала радиоуправляемая противопехотная мина. В результате, погибли четверо человек – 15-летний Даниил Дидык, который шел в начале колонны с флагом Украины, 18-летний Николай Мельничук, координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник полиции Андрей Рыбальченко.

Также, по данным издания «Думская», к возможному обмену уже готовы 11 фигурантов дел о серии террористических актов в Одессе и области. Издание со ссылкой на свои источники в СБУ уверяет, что речь об Екатерине Фотевой, Александре Шевцове, Игоре Удовенко, Евгении Подмазко и подозреваемом в организации взрыва у здания облуправления СБУ Владимире Грубнике. Всех их, как уверяет «Думская», уже освободили из-под стражи и на момент вечера пятницы, 27 декабря, уже даже перевезли в район КПВВ «Майорск».

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