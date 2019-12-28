Обвинувачених у теракті в Харкові засудили до довічного ув’язнення, але відпустили з СІЗО

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті 22 лютого 15 року, який забрав життя чотирьох людей. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова, засудили до довічного ув’язнення із конфіскацією майна. При цьому їх відпустили під особисте зобов’язання, бо вони є у списках на обмін з Росією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вирок терористам зачитували більше трьох годин. Суд був під посиленою охороною. Журналістів тривалий час не пускали до судової зали. У коридорі суду сталась сутичка між представниками громадських організацій, які хотіли потрапити у судову залу, та поліцейським.

Самих обвинувачених на оголошенні вироку в судовій залі не було. Вирок вони заслухали в режимі відеоконференції, перебуваючи у СІЗО. Також не з’явились і їхні адвокати.

Усіх обвинувачених засудили до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

При цьому суд задовольнив клопотання прокуратори Харківської області щодо зміни їм запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання, оскільки всі троє фігурантів справи про теракт знаходяться у списках на обмін із російською стороною.

«Дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобов’язання, але прикро що доводиться змінювати запобіжний захід», – заявив Радіо Свобода прокурор Володимир Лимар

Родичі загиблих у теракті були проти обміну обвинувачених і вважають, що ті мають відбувати покарання в Україні. «Це люди, які не підпадають під жодні юридичні аспекти цього обміну. Це звичайні бандити, які за гроші вбивають людей», – розказав Радіо Свобода Андрій Дідик, батько загиблого у теракті школяра Данила Дідика.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту у Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Внаслідок теракту загинули четверо людей, серед них неповнолітній школяр Данило Дідик. Також було поранено дев’ятеро людей.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за частиною 3 статті 258 (терористичний акт) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю). 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

У лютому 2017, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90 відсотків.

У квітні 2017 суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталась заміна.

Загалом, за словами адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбулося 170 судових засідань.