Харківський суд відпустив обвинуваченого в убивствах у межах обміну утримуваними – юрист

Дзержинський районний суд Харкова 26 грудня у межах обміну утримуваними особами на Донбасі випустив з-під арешту Максима Мисяка, якого обвинувачують у трьох вбивствах. Відповідні документи оприлюднив юрист Олександр Каленик у Facebook.

Згідно з опублікованим клопотанням, прокурор просив змінити Мисяку запобіжний захід на особисте зобов’язання «з метою реалізації мирного плану президента України, на виконання покладених на Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони».

У документі, який оприлюднив Каленик, йдеться, що Максим Мисяк обвинувачується у вбивстві бізнесмена Ярослава Бисаги в серпні 2013 року, вбивстві підприємця Євгена Слоневського та його знайомого Олега Литвинова в березні 2014 року та підготовці замаху на тодішнього депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвіцького в червні того ж року. Крім того, Мисяку інкримінують зберігання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.

9 грудня в Парижі лідери країн «нормандського формату» обговорили ситуацію на Донбасі та домовилися про обмін утримуваними особами до 31 грудня.

23 грудня Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін «усіх встановлених на всіх встановлених».