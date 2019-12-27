Апеляційний суд розглядає скаргу на арешт колишніх беркутівців – трансляція

Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

Засідання було заплановане на 12:00, але почалося на годину пізніше.

26 грудня Адвокатська дорадча група подала клопотання щодо обов’язкової їхньої участі в розгляді апеляції на запобіжний захід. За словами адвокатів, є імовірність, що беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

Прокурор Яніс Сімонов, що представляє обвинувачення у цій справі, заперечив інформацію ЗМІ про нібито тиск на прокурорів, щоб вони внесли клопотання про зміну запобіжного заходу для всіх п’ятьох ексберкутівців (Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського) з метою їх ймовірного внесення у списки на обмін утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Фігурантам справи, яку розглядає Святошинський суд, інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають вини за жодним із пунктів.

Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони, зокрема, домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.