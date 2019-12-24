На суді у справі ексберкутівців про зміну запобіжного заходу не йшлося – прокурор

Святошинський районний суд Києва 24 грудня під час засідання у справі проти п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у масових вбивствах на Майдані 20 лютого 2014 року, розглядав результати балістичної експертизи, водночас жодна зі сторін не порушувала питання про зміну запобіжного заходу. Про це, як передає УНІАН, заявив прокурор Яніс Сімонов.

За його словами, жодних процесуальних підстав для зміни запобіжного заходу ексберкутівцям не існує.

Сімонов спростував інформацію ЗМІ про нібито тиск на прокурорів, щоб вони внесли клопотання про зміну запобіжного заходу для всіх п’ятьох ексберкутівців (Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського) з метою їхнього ймовірного внесення у списки на обмін утримуваними особами.

Наступне засідання у справі призначене на 14 січня.

23 грудня «Громадське ТБ» з посиланням на «джерела, дотичні до судової справи», повідомило, що українська сторона в рамках обміну утримуваними особами буцімто планує передати бойовикам колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані.

Жодного офіційного підтвердження, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Фігурантам справи, яку розглядає Святошинський суд, інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають вини за жодним із пунктів.

Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.