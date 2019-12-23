Обмін полоненими: Лутковська повідомила, що наразі «дошліфовуються списки»

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська повідомила, що в питанні обміну утримуваними особами Києва із непідконтрольними територіями Донбасу наразі остаточно дошліфовуються списки.

«Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в «нормандському форматі». І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцева перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – сказала Валерія Лутковська.

Вона звернулася з проханням «не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей».

Раніше сьогодні українська і російська сторони на переговорах в рамках ТКГ підтвердили домовленість про обмін утримуваними у форматі «усіх встановлених на усіх встановлених». Представники бойовиків на своїх ресурсах теж вказали, що «ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб та дати обміну».

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну.

Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.