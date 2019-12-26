Адвокати Небесної сотні вимагають участі у апеляції на арешт ексберкутівців

Адвокатська дорадча група повідомила про подання 26 грудня клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі. Як зазначається у повідомленні, є імовірність, що беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

«Оскільки прокурори у справі не подали в четвер клопотання про зміну запобіжного заходу, задіяно «План Б» – апеляція захисту на продовження запобіжного. Для того, щоб унеможливити «таємниий розгляд» такої аплеяції, більше 30-ти потерпілих особисто або через представників сьогодні подали до суду заяви про розгляд апеляційної скарги за їхньої участі, про завчасне повідомлення їх належним чином про час і дату розгляду, про направлення їм копій апеляції і недопущення порушення прав потерпілих», – йдеться у повідомленні.

Раніше прокурор Яніс Сімонов, що представляє обвинувачення у цій справі, спростував інформацію ЗМІ про нібито тиск на прокурорів, щоб вони внесли клопотання про зміну запобіжного заходу для всіх п’ятьох ексберкутівців (Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського) з метою їхнього ймовірного внесення у списки на обмін утримуваними особами.

23 грудня «Громадське ТБ» з посиланням на «джерела, дотичні до судової справи», повідомило, що українська сторона в рамках обміну утримуваними особами буцімто планує передати бойовикам колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані.

Жодного офіційного підтвердження, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Фігурантам справи, яку розглядає Святошинський суд, інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають вини за жодним із пунктів.

Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.