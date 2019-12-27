Родини Героїв Небесної сотні у Львові вимагають від суду в Києві не звільняти ексберкутівців

Представники дев’яти родин Героїв Небесної сотні, двоє поранених на Майдані 20 лютого 2014 року і учасники Революції гідності зібрались 27 грудня у Львові в приміщенні Шевченківського суду для перегляду онлайн-трансляції судового засідання Київського апеляційного суду із розгляду апеляцій на запобіжний захід п’яти ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

«Адвокати скерували нас у Шевченківський суд Львова, де ми можемо переглянути трансляцію засідання Київського апеляційного суду. Чекаємо рішення судді, щоб наші клопотання розглянули, щоб ми могли у такий спосіб бути присутніми. Ми маємо надію, що нас почують, ми категорично проти, щоб цих людей звільняли. Є доведено, що саме ці люди стріляли, що по-звірячому цілились у людей без зброї. Вони вбивали на ураження, цим людям не можна жити серед нормальних людей. Їх потрібно довічно ув’язнювати. Ми розуміємо, що цей обмін із Росією, який запланувала влада – це шанс дати цим колишнім беркутівцям жити», – заявила Наталія Дигдалович, чоловік якої Андрій загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві.

Родини вбитих майданівців сказали Радіо Свобода, що, на їхню думку, Росія, яка зголосилась взяти ексберкутівців, лише підкреслює, що причетна до вбивств на Майдані.

«Ми не проти обмінів, ми за те, щоб українські полонені всі повернулися додому, але не за рахунок людей, чия вина доведена. Те, що справу затягнули на 5 років (ми настільки здивовані цим розглядом) спеціально під обмін. Суд спершу на 14 січня перенесли і за один вечір вирішується, навпаки», – заявив Григорій Жаловага, чий син Анатолій загинув 20 лютого 2014 року.

27 грудня Київський Апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

Адвокатська дорадча група 26 грудня 2019 року повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти. Однак офіційного підтвердження про те, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.