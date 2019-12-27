Радіо Свобода Daily: Колишніх беркутівців і обвинувачених у теракті в Харкові можуть обміняти

До списку на обмін таки можуть включити обвинувачених у теракті в Харкові

Сторона обвинувачення у справі про вибух під час мирної ходи біля Палацу спорту в Харкові клопотала про довічне ув’язнення для обвинувачених Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова, але водночас просила змінити їм запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання, пояснивши це включення згаданих осіб до списків на обмін утримуваними особами.

«На жаль, я мушу констатувати, що російською стороною серед інших до списку обмінюваних осіб принципово заявлені Башликов, Дворніков та Тетюцький, обвинувачені у цих злочинах, що ще раз підтверджує факт дій обвинувачених на розхитування ситуації в Україні», – заявив прокурор Володимир Лимар під час дебатів.

Дебати у справі завершилися, оголошення вироку анонсували на 28 грудня.

Далі коротко про інші судові справи:

Київський апеляційний суд 27 грудня планує розглянути скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Адвокатська дорадча група подала клопотання щодо обов’язкової їхньої участі в засіданні. За словами адвокатів, є імовірність, що беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

Адвокат однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Владислав Добош оприлюднив, за його словами, повний текст розмови Юлії Кузьменко зі знайомою, в якій вони говорять про «сакральну жертву», називаючи ім'я волонтерки і ветеранки Марусі Звіробій.

Блогерка і волонтерка Маруся Звіробій сказала журналістам після допиту в ДБР, що подала заяву на директора бюро Романа Трубу. «У нас є підозра, що він вводить в оману суд, бо до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського суду, а якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського», – сказала Звіробій.

Побиття військової на Одещині

Побиття військовослужбовця Наталії Куліш та можливі корупційні злочини командування частини, де вона проходить службу, розслідує військова служба правопорядку, військова прокуратура, ДБР і НАБУ.

Із постраждалою зустрівся заступник міністра оборони Іван Руснак. «Зараз фахівці вивчають ситуацію, яка мала місце, та будуть встановлені причини дій однією особи щодо іншої», – заявив він.

Сама Куліш наголосила, що їй пообіцяли, що тиску, погроз і постійних допитів більше не буде, а зуби їй відновлять за бюджетний кошт: як пояснила постраждала, інша військова вибила їй два зубних імпланти під час бійки.

І ще трохи новин:

Російська православна церква вирішила не згадувати в молитвах патріарха Олександрійського та всієї Африки Феодора ІІ, який визнав автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Відповідне рішення ухвалив священний Синод РПЦ.

У посольстві США в Києві назвали «кричущою неповагою до суверенітету України» запуск російських поїздів по Керченському мосту, що з'єднує окупований Крим із Росією.

Більше ніж українським судам українці не довіряють тільки російським ЗМІ, свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Політиком року, що минає, став президент України Володимир Зеленський. Так вважають 46% опитаних фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» і «Центру Разумкова».

Співачка Тіна Кароль стала другим членом журі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020», повідомив телеканал «UA: Перший». Першим суддею відбору став співак Андрій Данилко.

«Споконвічні російські території – це болота під Москвою»: Херсонська мерія відповіла Путіну

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та депутати міськради заперечили слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав Причорномор’я «споконвічними російськими територіями».

«Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території – це болота під Москвою. Все інше – це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках», – заявив Миколаєнко і наголосив, що південь України є українським «етнічно, ментально, географічно, культурно».

Звернення Миколаєнка підтримали 33 депутати Херсонської міської ради.

У Києві запрацює «кризова кімната» для жертв насильства

Заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда анонсувала відкриття навесні наступного року «кризової кімнати», де постраждалі від домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів.

«Це «кімната» на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Тож людина може 10 днів перебувати у такій «кризовій кімнаті», отримати первинну психологічну допомогу та пройти медичний огляд. Якщо у людини є родичі – з ними зв’язуються. Якщо геть немає куди йти, тоді збираються документи для поселення в притулок до вирішення питання», – пояснила Марина Хонда.

І на завершення – трохи підсумків року.

Головне на Донбасі за 365 днів

Вибори президента і парламенту, розведення військ, відновлення нормандських переговорів, повернення в'язнів Кремля, реванш «Партії регіонів-2» та вітання з вільної на окуповану територію – таким, зокрема, був 2019 рік на Донбасі. Радіо Донбас.Реалії нагадує найважливіше, що відбулося за 365 днів у східному регіоні України.

19 історичних досягнень українських спортсменів у 2019-му

2019 рік виявився переможним для українських спортсменів. За 365 днів «синьо-жовті» знову і знову доводили – як Василь Ломаченко чи Жан Беленюк – що вони перші в світі; писали нову історію в командних видах – як футболісти та волейболісти; змушували говорити про раніше не дуже популярні види спорту, як збірна з баскетболу 3х3; підкорювали Європейські ігри та нагадували, що готові боротися у 2020 році в Токіо – на Олімпіаді та Паралімпіаді. Українські вболівальники не встигали оговтуватися від нагород, якими вражали «синьо-жовті». Радіо Свобода вибрало 19 спортивних досягнень 2019 року, що дійсно стали історичними для України та світу.

Бажаємо вдалого завершення робочого тижня!

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