Більше ніж українським судам українці не довіряють тільки російським ЗМІ – опитування

Українці найбільше не довіряють судам з усіх українських інституцій, свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

«Більше ніж українським судам не довіряють тільки російським ЗМІ», – йдеться в опитуванні.

Згідно з дослідженням, громадяни найбільше не довіряють судовій системі (баланс довіри-недовіри -62%), політичним партіям (-54%), місцевим судам (-53%), комерційним банкам (-51%), прокуратурі (-50%), державному апарату, чиновникам (-51%), Верховному суду (-42%), Антикорупційному суду (-42%), Національному Агентству з запобігання корупції (-40%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (-40%), Національному антикорупційному бюро України (-36%), Конституційному суду України (-36%).

«Можливо, головна проблема на наступний рік як трансформувати ці органи і повернути довіру людей», – заявила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

Серед соціальних інституцій найбільшу довіру громадян мають Збройні сили України (71% довіри, 22% недовіри, баланс довіри-недовіри становить +48%), церква (довіряють 65%, не довіряють 25%, баланс довіри +40%), волонтерські організації (довіряють 64%, не довіряють 26%, баланс довіри +39%).

Опитування проведене з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.