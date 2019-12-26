Адвокат Кузьменко оприлюднив повний текст її розмови про «сакральну жертву»

Адвокат однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Владислав Добош оприлюднив, за його словами, повний текст розмови Юлії Кузьменко зі знайомою, в якій вони говорять про необхідність «сакральної жертви» і пропонують на цю роль волонтерку і ветеранку Марусю Звіробій.

Витяги з цієї розмови 12 грудня навели представники силових органів на екстреному брифінгу щодо розслідування справи про вбивство Шеремета.

«На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про Маруся Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання кому це вигідно?! К – це Кузьменко, Т – співрозмовниця!», – написав адвокат у фейсбуці пізно ввечері 25 грудня.

Апеляційний суд Києва 24 грудня відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід для однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Захист Кузьменко просив суд скасувати рішення попередньої інстанції про обрання запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».