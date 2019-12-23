Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 грудня 2019, Київ 17:31
Новини | Події

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Антоненко лишиться під арештом

Дивитись коментарі

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив під вартою одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Захист Антоненка наполягав на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу.

Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

У заяві вказано, що під час брифінгу 12 грудня, на якому виступали всі перелічені в позові відповідачі, «було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Підозрюваний у справі Шеремета подав до суду на Зеленського і керівників силових органів

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.
За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG