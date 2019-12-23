Поліція заявляє про новий доказ у справі Шеремета

Поліція стверджує, що в підриві автомобіля Павла Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої знайшли у вилученій в підозрюваного Андрія Антоненка міні. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацполіції 23 грудня.

«Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50», – вказують у поліції.

Слідчі твердять, що в корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену.

«Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність», – додали в поліції.

Київський апеляційний суд 23 грудня розглядає апеляцію сторони захисту одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на його арешт. Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.