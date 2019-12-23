Cуддя обмежила допуск журналістів на розгляд апеляції підозрюваного в справі Шеремета Антоненка (трансляція)

Суддя Київського апеляційного суду, яка розглядатиме апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Пава Шеремета Андрія Антоненка, ухвалила рішення обмежити допуск журналістів до зали засідань.

«Два нацгвардійці не пускають ЗМІ до суду у справі Шеремета. За словами пресслужби суду, суддя ухвалила не пускати до зали більше ніж 35 осіб», – повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Згодом він додав, що зміг потрапити на засідання.

«У залі засідань Київського апеляційного суду людей чимало. Але є навіть вільні сидячі місця. Проте суд обмежує прохід медіа і активістів усередину. Радіо Свобода потрапило дивом», – вказав кореспондент.

Київський апеляційний суд має 23 грудня розглянути апеляцію сторони захисту одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на його арешт. Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.