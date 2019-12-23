Члени ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена щодо справи про вбивство Шеремета

Члени українського ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена Людмили Денісової через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Ми, що нижче підписалися, висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як Уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль», – мовиться у відкритому зверненні.

У ПЕН прокоментували дії органів влади під час оголошення підозрюваних у справі.

«На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя. Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства», – мовиться у зверненні.

У ПЕН також занепокоєні участю у розгляді справи судді Сергія Вовка, «якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого «правосуддя» в Україні.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.