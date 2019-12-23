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23 грудня 2019, Київ 06:52
Новини | Політика

Суд у Києві розгляне апеляцію на арешт Антоненка

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка

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Київський апеляційний суд має 23 грудня розглянути апеляцію сторони захисту одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на його арешт.

Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

Сьогоднішнє засідання суду заплановане на 13:20.

У заяві вказано, що під час брифінгу 12 грудня, на якому виступали всі перелічені в позові відповідачі, «було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості»
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Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Справа вбивства Шеремета: Антоненко обурився обшуком у власній квартирі – відео
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Справа вбивства Шеремета: Антоненко обурився обшуком у власній квартирі – відео

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14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року.

Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.
За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

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