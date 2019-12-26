Співачка Тіна Кароль стала членом журі національного відбору на «Євробачення-2020»

Співачка Тіна Кароль стала другим членом журі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020», повідомив телеканал «UA: Перший». Першим суддею відбору став співак Андрій Данилко.

«Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист до неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою у своїй країні. «Євробачення» – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоб не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому й завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший», – сказала Тіна Кароль.

Попередні кілька років суддями відбору на «Євробачення» були музиканти Андрій Данилко, Джамала та Євген Філатов.

У «Євробаченні-2019» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

У 2018 році від України на «Євробачення» поїхав співак Melovin. Він посів 17 місце.