На Євробаченні 2018 перемогла Netta з Ізраїлю

У міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018», що завершився у столиці Португалії Лісабоні, перемогла винонавиця Netta з Ізраїлю з піснею «TOY».

Netta отримала 529 балів від журі і глядачів.

На другому місці — Елені Фурейра з Кіпру (436 балів).

Третє місце посідає Сезар Семпсон з Австрії (342 бали).

Виконавець з України Melovin, який відкривав програму гранд-фіналу з піснею Under The Ladder, став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.

Таким чином, наступний конкурс «Євробачення-2019» має відбутися в Ізраїлі.

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