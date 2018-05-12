На Євробаченні 2018 перемогла Netta з Ізраїлю

У міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018», що завершився у столиці Португалії Лісабоні, перемогла винонавиця Netta з Ізраїлю з піснею «TOY».
Netta отримала 529 балів від журі і глядачів.
На другому місці — Елені Фурейра з Кіпру (436 балів).
Третє місце посідає Сезар Семпсон з Австрії (342 бали).
Виконавець з України Melovin, який відкривав програму гранд-фіналу з піснею Under The Ladder, став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.
Таким чином, наступний конкурс «Євробачення-2019» має відбутися в Ізраїлі.
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Минулого року на «Євробаченні», що проходило в Києві, переміг Салвадор Собрал із Португалії.
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