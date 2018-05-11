Помста на Євробаченні: Україна проходить, а Росія ні (світова преса)

За день до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2018» західні видання активно обговорюють результати другого півфіналу, за якими вперше від 2004 року, відколи були запроваджені півфінали як такі, Росія не змогла пройти далі. Звичайно, не враховуючи 2017 рік, коли Росія взагалі не брала участі в конкурсі. Деякі видання публікують статті з провокативними заголовками, як от іспанська El Mundo: «Помста на «Євробаченні»: Україна проходить, а Росія ні». Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung говорить про «Згаслий вулкан і палаючий рояль», а автор фінської Іltalehti, підсумовуючи «Жалібний виступ східного сусіда на «Євробаченні» – пише, звертаючись до Росії, «dasvidanija». Про все це в огляді західної преси за 11 травня.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), назвавши статтю «Згаслий вулкан і палаючий рояль», обігрує декорації виступів у другому півфіналі «Євробачення», який пройшов 10 травня, учасниці з Росії Юлії Самойлової й українського співака Меловіна (він виступав на тлі вогню). Декорацію росіянки називають «вулканом із пап’є-маше, на який посадили співачку», яка, за словами автора статті, стала трагічною постаттю в підступній грі, на яку вона явно не мала впливу.

Видання нагадує подробиці минулорічної заборони в’їзду цієї співачки на територію України і звертає увагу на те, що відповідальні особи в Росії добре знали, що вони роблять, коли відправляли співачку на конкурс до України. Адже Самойлова брала участь у концерті на території анексованого Росією Криму, і для України це був нелегальний акт. Однак, вони розраховували на те, що жінці в інвалідному візку не можуть заборонити виступити в конкурсі.

Цього ж року, в Лісабоні, коли Юлія Самойлова повинна була мати другий шанс із піснею I Will not Break, складеною для неї, нічого не вийшло. «Пісня настільки слабка, як її голос і постановка, сповнена зухвалості: співачку посадили на вулкан із пап’є-маше, щоб приховати інвалідний візок – її ледь було видно. Замість цього показали пару здичавілих танцюристів, які виконували щось на кшталт па-де-де навколо вулканів, занупених у різнокольорове світло», – пише у FAZ автор Петер-Філіпп Шмітт.

«Жалібний виступ східного сусіда на «Євробаченні»

«Нинішня Росія – країна, виступ якої можуть освистати. Багато хто вважає, що для участі в конкурсі обрали саме Юлію, бо ніхто не наважиться освистати дівчину з обмеженими можливостями, яка сидить в інвалідному візку», – пише автор статті у фінському виданні Іltalehti.

Автор, як і в попередній статті огляду, звертає увагу на передісторію: у 2017 році для участі в «Євробаченні» Росія обрала Юлію Самойлову. «Вибір, що впав на симпатичну Юлію, яка сидить в інвалідному візку, викликав масштабну реакцію. Багато хто вважав, що Росія має намір використовувати Юлію в своїх інтересах», пише фінське видання, звертаючи увагу на те, що кроки Росії у зовнішній політиці в останні роки, «найгучнішими з яких були захоплення Криму і криза в Україні, викликали шквал критики в Західній Європі і США, а також спровокували введення економічних санкцій».

Юлії пообіцяли виступ на «Євробаченні» наступного року, коли конкурс у Києві опиниться позаду. «Фізичний стан і музичні дані дівчини за минулий рік стали гіршими, але вона все одно самовіддано вирушила в Лісабон. Ці два тижні перебування російської співачки в Лісабоні були сумним видовищем, і при перегляді виступу Юлії виникав тільки смуток. Настільки все здавалося болісним», – наголошує автор статті Mari Pudas.

«Росія в півфіналі цього року – три хвилини, пронизані жалістю. У виступі не було життєрадісності, властивої для свята музики на «Євробаченні». Пісня I Will not Break була для Юлії занадто важкою. Бек-вокалісти витягли велику частину пісні, Юлія співала в основному в приспіві. На мить Юлія навіть забула слова. Обдарована, талановита артистка опинилася в неправильному місці у неправильний час», – доходить висновку авторка статті.

Тепер Росії потрібно серйозно замислитися: чого вона хоче від «Євробачення»? Чи хоче вона успішно виступати? Чи хоче вона створювати свій позитивний образ в очах телеглядачів усього світу?

Поки від імені «Євробачення» Росії можна сказати тільки «dasvidanija», – підсумовує авторка.

Помста на «Євробаченні»: Україна проходить, а Росія ні

Росія й Україна завжди були кваліфіковані для фіналу «Євробачення», крім випадків, коли Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі у 2015 році – після анексії Криму, і коли Росія не брала участі минулого року – також опосередковано через цей територіальний конфлікт, – пише іспанське видання El Mundo, звертаючи увагу на те, що анексія Криму з боку Росії змінила геополітику Східної Європи і відносини між двома країнами. Російська смуга везіння на «Євробаченні» закінчилась, пише видання. У статі нагадують про перемогу Джамали у 2016 році з піснею «1944» про історичний епізод депортації кримських татар, і розповідають деталі заборони участі росіянки Юлії Самойлової на конкурсі в Києві у 2017-му, коли Росія не тільки не запропонувала нового кандидата, а й відмовилася транслювати конкурс.

Цього четверга у півфіналі, коли Росія подякувала Португалії за надану можливість, все ж «результат виявився не на користь Росії», вона не йде далі. Серед представників 26 країн-фіналістів залишається Україна, яка й відкриє своїм виступом фінал «Євробачення-2018» у суботу, 12 травня.

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