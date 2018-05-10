Євробачення 2018: представник України вийшов у фінал

Український співак Melovin за підсумками виступу в другому півфіналі «Євробачення-2018» 10 травня пройшов до фіналу конкурсу з піснею Under The Ladder.
Крім представника України, з 18 виконавців, які виступали 10 травня, до фіналу пісенного конкурсу також проходять:
- Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song
- Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca
- Rasmussen (Данія) – Higher Ground
- DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day
- Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em
- Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love
- AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár
- Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off
- Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne!
За підсумками першого півфіналу, який відбувся 8 травня, у фінал «Євробачення» вийшли представники ще 10 країн:
- Cesár Sampson (Австрія) з піснею «Nobody But You»
- Elina Nechayeva (Естонія) з піснею «La Forza»
- Eleni Foureira (Кіпр) з піснею «Fuego»
- Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею «When We’re Old»
- Netta (Ізраїль) з піснею «TOY»
- Mikolas Josef (Чехія) з піснею «Lie to Me»
- EQUINOX (Болгарія) з піснею «Bones»
- Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею «Mall»
- Saara Aalto (Фінляндія) з піснею «Monsters»
- Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею «Together»
Ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу – «Велика п’ятірка» – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець – Португалія.
Цього року пісенний конкурс відбувається в столиці Португалії Лісабоні. Фінал «Євробачення» відбудеться 12 травня.
Минулого року конкурс відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ