LIVE | Другий півфінал Євробачення 2018

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 10 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Конкурсант від України Melovin виконає пісню Under The Ladder. Відповідно до результатів жеребкування він виступить останнім:

Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song The Humans (Румунія) – Goodbye Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca Jessika featuring Jenifer Brening (Сан-Марино) – Who We Are Rasmussen (Данія) – Higher Ground Julia Samoylova (Росія) – I Won't Break DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love Ethno-Jazz Band Iriao (Грузія) – For You Gromee feat. Lukas Meijer (Польща) – Light Me Up Christabelle (Мальта) – Taboo AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár Laura Rizzotto (Латвія) – Funny Girl Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off Vanja Radovanović (Чорногорія) – Inje Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne! Melovin (Україна) – Under The Ladder

Минулоріч конкурс відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.​