Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Травень 2018, Київ 00:18
Події

LIVE | Другий півфінал Євробачення 2018

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 10 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Конкурсант від України Melovin виконає пісню Under The Ladder. Відповідно до результатів жеребкування він виступить останнім:

  1. Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song
  2. The Humans (Румунія) – Goodbye
  3. Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca
  4. Jessika featuring Jenifer Brening (Сан-Марино) – Who We Are
  5. Rasmussen (Данія) – Higher Ground
  6. Julia Samoylova (Росія) – I Won't Break
  7. DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day
  8. Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em
  9. Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love
  10. Ethno-Jazz Band Iriao (Грузія) – For You
  11. Gromee feat. Lukas Meijer (Польща) – Light Me Up
  12. Christabelle (Мальта) – Taboo
  13. AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár
  14. Laura Rizzotto (Латвія) – Funny Girl
  15. Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off
  16. Vanja Radovanović (Чорногорія) – Inje
  17. Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne!
  18. Melovin (Україна) – Under The Ladder

Минулоріч конкурс відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.​

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG