Фінал Євробачення: коли і де дивитися

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.

В Україні його покажуть телеканали «UA:Перший», «UA:Крим» та СТБ. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У фіналі візьмуть участь 26 виконавців: 20 країн-переможниць двох півфіналів, так звані представники «Великої п’ятірки» (Італія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина та Франція), а також переможець минулорічного конкурсу – Португалія.

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Україна у фіналі виступить першою:

Melovin (Україна) – Under The Ladder. Amaia y Alfred (Іспанія) – Tu Canción. Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne! Ieva Zasimauskaitė (Литва) – When We’re Old. Cesár Sampson (Австрія) – Nobody But You. Elina Nechayeva (Естонія) – La Forza. Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song. Cláudia Pascoal (Португалія) – O Jardim. SuRie (Велика Британія) – Storm. Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca Michael Schulte (Німеччина) – You Let Me Walk Alone. Eugent Bushpepa (Албанія) – Mall. Madame Monsieur (Франція) – Mercy. Mikolas Josef (Чехія) – Lie to Me. Rasmussen (Данія) – Higher Ground. Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love. Saara Aalto (Фінляндія) – Monsters. EQUINOX (Болгарія) – Bones. DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day. Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off. AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár. Netta (Ізраїль) – TOY. Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) – Together. Eleni Foureira (Кіпр) – Fuego. Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія) – Non Mi Avete Fatto Niente.

Минулого року пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбувся у Києві. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.