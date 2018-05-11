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11 Травень 2018, Київ 09:25
Новини | Міжнародні

Фінал Євробачення: коли і де дивитися

Представник від України Melovin також виступить у фіналі «Євробачення-2018»

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.

В Україні його покажуть телеканали «UA:Перший», «UA:Крим» та СТБ. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У фіналі візьмуть участь 26 виконавців: 20 країн-переможниць двох півфіналів, так звані представники «Великої п’ятірки» (Італія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина та Франція), а також переможець минулорічного конкурсу – Португалія.

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Україна у фіналі виступить першою:

  1. Melovin (Україна) – Under The Ladder.
  2. Amaia y Alfred (Іспанія) – Tu Canción.
  3. Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne!
  4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) – When We’re Old.
  5. Cesár Sampson (Австрія) – Nobody But You.
  6. Elina Nechayeva (Естонія) – La Forza.
  7. Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song.
  8. Cláudia Pascoal (Португалія) – O Jardim.
  9. SuRie (Велика Британія) – Storm.
  10. Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca
  11. Michael Schulte (Німеччина) – You Let Me Walk Alone.
  12. Eugent Bushpepa (Албанія) – Mall.
  13. Madame Monsieur (Франція) – Mercy.
  14. Mikolas Josef (Чехія) – Lie to Me.
  15. Rasmussen (Данія) – Higher Ground.
  16. Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love.
  17. Saara Aalto (Фінляндія) – Monsters.
  18. EQUINOX (Болгарія) – Bones.
  19. DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day.
  20. Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off.
  21. AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár.
  22. Netta (Ізраїль) – TOY.
  23. Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em.
  24. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) – Together.
  25. Eleni Foureira (Кіпр) – Fuego.
  26. Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія) – Non Mi Avete Fatto Niente.

Минулого року пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбувся у Києві. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.

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