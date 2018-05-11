Фінал Євробачення: коли і де дивитися

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.
В Україні його покажуть телеканали «UA:Перший», «UA:Крим» та СТБ. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У фіналі візьмуть участь 26 виконавців: 20 країн-переможниць двох півфіналів, так звані представники «Великої п’ятірки» (Італія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина та Франція), а також переможець минулорічного конкурсу – Португалія.
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Україна у фіналі виступить першою:
- Melovin (Україна) – Under The Ladder.
- Amaia y Alfred (Іспанія) – Tu Canción.
- Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne!
- Ieva Zasimauskaitė (Литва) – When We’re Old.
- Cesár Sampson (Австрія) – Nobody But You.
- Elina Nechayeva (Естонія) – La Forza.
- Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song.
- Cláudia Pascoal (Португалія) – O Jardim.
- SuRie (Велика Британія) – Storm.
- Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca
- Michael Schulte (Німеччина) – You Let Me Walk Alone.
- Eugent Bushpepa (Албанія) – Mall.
- Madame Monsieur (Франція) – Mercy.
- Mikolas Josef (Чехія) – Lie to Me.
- Rasmussen (Данія) – Higher Ground.
- Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love.
- Saara Aalto (Фінляндія) – Monsters.
- EQUINOX (Болгарія) – Bones.
- DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day.
- Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off.
- AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár.
- Netta (Ізраїль) – TOY.
- Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em.
- Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) – Together.
- Eleni Foureira (Кіпр) – Fuego.
- Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія) – Non Mi Avete Fatto Niente.
Минулого року пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбувся у Києві. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.
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