Хто винен у провалі Росії на Євробаченні?

Що більше здивувало фанів російської співачки Юлії Самойлової: те, що вона не пройшла у фінал, чи те, що вона не потрапляла в ноти? А що більше обурило? Те, що Росія вперше з 2004 року не братиме участі у фіналі «Євробачення-2018», чи ж те, що співак із України виступатиме першим номером фінального концерту? Саме на це звертають увагу автори публікацій у соцмережах і на сторінках електронних видань.

10 травня в португальському Лісабоні пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2018», на якому російська учасниця Юлія Самойлова виконала пісню I Will not Break («Я не зламаюся»).



Співачка мала брати участь у конкурсі ще 2017 року, який проходив у Києві. Однак Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави Юлії Самойловій через те, що співачка порушила українські закони, незаконно відвідавши анексований Крим через Росію, а не через КПП в материковій Україні.

Після цього організатор конкурсу, Європейський мовний союз (EBU), що займається організацією пісенного конкурсу, змінив правила, заборонивши брати участь в «Євробаченні» людям, у яких можуть виникнути проблеми зі в’їздом на територію країни, яка проводить конкурс.

Росія тоді пообіцяла знову відправити на конкурс у 2018 році ту ж Самойлову, відтак Юлія Самойлова виступила у півфіналі конкурсу в Лісабоні.

Реакції на цей виступ важко назвати стриманими.

Багато хто звертає увагу на те, що у співі були фальшиві ноти, а дехто припускає, що, очевидно, Самойлова переважно співає «під фанеру»:

Дехто із користувачів «Твіттера» намагається дивитись на речі самокритично: «На #Eurovision ми не пройшли закономірно – було багато сильних пісень. Факт. Не тільки геополітика зіграла. Наше виконання було звичайним, хоча номер красивий. Еммм … Не треба використовувати людей як прапор».

Примітно, що сотні гнівних коментарів самих росіян звернені не до Самойлової, а до тих, хто відправив її на конкурс. Мовляв, зі співачки-то що візьмеш – їй сказали, вона й поїхала, пише українське видання «Деловая столица».

«Винні в провалі ті, хто відправив її на «Євробачення», другий рік поспіль проігнорувавши національні відбори. Навіть Філіп Кіркоров, який за традицією опікується росіянами на «Євробаченні», цього разу втік до Молдови і готував тамтешніх конкурсантів. У тому, що Самойлова провалиться, більшість росіян і сумніву не мала. Але, як то кажуть, партія сказала «треба», – пише видання.

«Обурені росіяни ставлять собі питання: невже у всій багатомільйонній країні не знайшлося людини, яка гідно представила б Росію на конкурсі? Тим більше, що сьогодні до росіян дійсно насторожене ставлення, так що треба намагатися з усіх сил», – розмірковує автор статті у виданні «Деловая столица», і продовжує: «Українські користувачі вже жартують: чи не стане провал Самойлової приводом зібрати Євромайдан у Росії? Спершу за те, щоб на «Євробачення» їхали відібрані самими росіянами учасники. А там, дивись, й інші вимоги з’являться».

А один із користувачів «Твіттера» з Росії іронічно констатує: «Україна минулого року врятувала нас від ганьби, але ми хлопці наполегливі».

Юлія Самойлова – співачка і композитор – неодноразово перемагала в різних музичних конкурсах у Росії, брала участь у тамтешньому пісенному телепроекті «Фактор А» в 2013 році, була учасницею урочистої церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2014 року в Сочі, де виконала пісню «Разом». Юлія з дитинства пересувається в інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

Співачка завжди мріяла виступити на міжнародному конкурсі «Євробачення». Вона назвала участь у конкурсі «крутим, незабутнім досвідом», подякувавши шанувальникам за підтримку.

Фінал «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня. Український співак Melovin виступить першим.

У фіналі візьмуть участь 26 виконавців: 20 країн-переможниць двох півфіналів, так звані представники «Великої п’ятірки» (Італія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина та Франція), а також переможець минулорічного конкурсу – Португалія.

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