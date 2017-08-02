Організатори «Євробачення» змінили регламент після недопуску Самойлової в Україну

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» змінили регламент свого заходу після інциденту з російською учасницею Юлією Самойловою, яка не змогла в’їхати в Україну. Про це йдеться в повідомленні сайту ESCToday.com, який інформує про новини щорічного пісенного змагання.

«Конкурс 2017 року в Києві побачив ряд небажаних інцидентів, багато з яких майже могли підштовхнути до потенційного переносу заходу за межі країни-господаря – України. Це призвело до деяких змін і адаптації до правил майбутніх конкурсів «Євробачення», – йдеться в повідомленні, що посилається на рішення Європейської мовної спілки (EBU).

За цими даними, організатори «Євробачення» зажадали, щоб країни-учасниці не включали до своїх делегацій тих людей, яким заборонений в’їзд до країни-господаря. Про це інформує також німецький сайт конкурсу.

Наприкінці червня 2017 року організатори пісенного конкурсу «Євробачення» заявили, що Україну можуть оштрафувати за відмову пустити російську співачку Юлію Самойлову, оскільки дії Києва завдали шкоди репутації конкурсу.

Росія не брала участі в цьогорічному «Євробаченні» після того, як Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій, яка незаконно відвідувала анексований Крим. У Міністерстві закордонних справ Росії висловили обурення цим рішенням.

Організатори конкурсу «Євробачення-2017» висловили розчарування рішенням України, та разом з тим вказали на необхідність поважати закони країни перебування.

Співачка Самойлова раніше виступала в окупованому Криму 27 червня 2015 року. Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму.

Україна регулярно вживає заходів до російських артистів, які незаконно виступали в Криму.