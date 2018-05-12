LIVE | Фінал Євробачення 2018 

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.
Конкурсант від України Melovin виконає пісню Under The Ladder. Результати Євробачення 2018 стануть відомими одразу після завершення фіналу.
Онлайн-трансляція почнеться о 22:00 за Києвом:
Відповідно до результатів жеребкування український виконавець виступить першим:
- MELOVIN (Україна)
- Amaia y Alfred (Іспанія)
- Lea Sirk (Словенія)
- Ieva Zasimauskaite (Литва)
- Cesar Sampson (Австрія)
- Elina Nechayeva (Естонія)
- Alexander Rybak (Норвегія)
- Claudia Pascoal (Португалія)
- SuRie (Великобританія)
- Sanja Ilić & Balkanika (Сербія)
- Michael Schulte (Німеччина)
- Eugent Bushpepa (Албанія)
- Madame Monsieur (Франція)
- Mikolas Josef (Чехія)
- Rasmussen (Данія)
- Jessica Mauboy (Австралія)
- Saara Aalto (Фінландія)
- EQUINOX (Болгарія)
- DoReDos (Молдова)
- Benjamin Ingrosso (Швеція)
- AWS (Угорщина)
- Netta (Ізраїль)
- Waylon (Нідерланди)
- Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)
- Eleni Foureira (Кіпр)
- Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія)
Згідно з котируваннями William Hill, представник України Melovin однаково з Австрією, Албанією, Великою Британією, Іспанією та Нідерландами претендує на 18 місце. Unibet прогнозує для українця 19 сходинку (разом з Іспанією та Нідерландами), а Betfair – 23-тю.
Букмекери вважають, що представниця Кіпру Елені Фурейра з піснею Fuego має найвищі шанси перемогти на «Євробаченні 2018».
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Минулоріч конкурс Євробачення відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.
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