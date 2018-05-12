LIVE | Фінал Євробачення 2018 

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Конкурсант від України Melovin виконає пісню Under The Ladder. Результати Євробачення 2018 стануть відомими одразу після завершення фіналу.

Онлайн-трансляція почнеться о 22:00 за Києвом:

Відповідно до результатів жеребкування український виконавець виступить першим:

MELOVIN (Україна) Amaia y Alfred (Іспанія) Lea Sirk (Словенія) Ieva Zasimauskaite (Литва) Cesar Sampson (Австрія) Elina Nechayeva (Естонія) Alexander Rybak (Норвегія) Claudia Pascoal (Португалія) SuRie (Великобританія) Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) Michael Schulte (Німеччина) Eugent Bushpepa (Албанія) Madame Monsieur (Франція) Mikolas Josef (Чехія) Rasmussen (Данія) Jessica Mauboy (Австралія) Saara Aalto (Фінландія) EQUINOX (Болгарія) DoReDos (Молдова) Benjamin Ingrosso (Швеція) AWS (Угорщина) Netta (Ізраїль) Waylon (Нідерланди) Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) Eleni Foureira (Кіпр) Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія)

Згідно з котируваннями William Hill, представник України Melovin однаково з Австрією, Албанією, Великою Британією, Іспанією та Нідерландами претендує на 18 місце. Unibet прогнозує для українця 19 сходинку (разом з Іспанією та Нідерландами), а Betfair – 23-тю.

Букмекери вважають, що представниця Кіпру Елені Фурейра з піснею Fuego має найвищі шанси перемогти на «Євробаченні 2018».

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Минулоріч конкурс Євробачення відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.​