РПЦ вирішила не згадувати в молитвах патріарха Олександрійського, який визнав автокефалію ПЦУ

Російська православна церква України вирішила не згадувати в молитвах патріарха Олександрійського та всієї Африки Феодора ІІ, який визнав автокефалію Православної церкви України. Відповідне рішення ухвалив священний Синод РПЦ.

«Присутні підтвердили неможливість поминання імені патріарха Олександрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Разом з тим вирішено зберегти церковне спілкування з архієреями Олександрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу», – заявили в РПЦ.

Російська православна церква вирішила тимчасово припинити діяльність представництва Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі. Водночас представництво патріарха Московського при патріарху Олександрійському вирішили перетворити на прихід Російської православної церкви в Каїрі (Єгипет). Приходи Російської православної церкви на Африканському континенті вивели з юрисдикції Олександрійського патріархату, їм надали ставропігіальний статус.

8 листопада патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ вперше згадав ім’я Епіфанія як предстоятеля Православної церкви України в диптиху православних церков під час богослужіння в храмі Архангелів у столиці Єгипту Каїрі.

Олександрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі, він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце.

Таким чином, Олександрійський патріархат став уже третьою з 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, у жовтні з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.