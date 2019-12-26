«Споконвічні російські території – це болота під Москвою»: Херсонська мерія відповіла Путіну

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та депутати міської ради заперечили слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав Причорномор’я «споконвічними російськими територіями».

«Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території – це болота під Москвою. Все інше – це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках», – заявив Миколаєнко.

Він наголосив, що південь України є українським «етнічно, ментально, географічно, культурно».

Звернення Миколаєнка підтримали 33 депутати Херсонської міської ради.

19 грудня Путін під час своєї пресконференції назвав «усе Причорномор’я, західні землі російські» «споконвічно російськими територіями, які до України взагалі ніколи не мали жодного стосунку». На його думку, ці землі передали Україні під час створення Радянського Союзу «для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні».